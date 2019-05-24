Пт, 24.05.2019
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Лобода поделилась "жарким" снимком в белье из латекса

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Светлана Лобода

ФОТО: instagram.com/lobodaofficial

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным "горячим" снимком. 

Артистка сфотографировалась на природе под палящим солнцем. На ней было лишь латексное черное белье и солнечные очки. 

"Guten Morgen", - написала по немецки под снимком певица. 

Поклонники не смогли не вспомнить в комментариях солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна. 

"Сейчас ей Тиль устроит самый, что ни на есть "Гутен Морген"", - написал пользователь под логином agr_den95.

Ранее солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Guten Morgen😎😍

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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