Лобода поделилась "жарким" снимком в белье из латекса

Популярная исполнительница Светлана Лобода поделилась со своими подписчиками в Instagram очередным "горячим" снимком.
Артистка сфотографировалась на природе под палящим солнцем. На ней было лишь латексное черное белье и солнечные очки.
"Guten Morgen", - написала по немецки под снимком певица.
Поклонники не смогли не вспомнить в комментариях солиста группы Rammstein Тиля Линдеманна.
"Сейчас ей Тиль устроит самый, что ни на есть "Гутен Морген"", - написал пользователь под логином agr_den95.
Ранее солист группы Rammstein прокомментировал связь со Светланой Лободой.