Пт, 24.05.2019
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Более 35 тысяч человек требуют отстранить Исландию от "Евровидения-2020"

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Hatari

ФОТО: Reuters/ScanPix

Почти 37 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием запретить Исландии принимать участие в "Евровидении" в 2020 году. Это связано с тем, что исландская группа Hatari в финале конкурса, который проходил в Израиле, показали флаги Палестины. Об этом пишет РИА Новости. 

Стоит отметить, что американская поп-певица Мадонна также показала во время своего номера флаг Палестины. 

"После прекрасной ночи, посвященной преодолению различий и объединению в музыке,

группа, которая представляла Исландию, проявила большое неуважение к атмосфере и принимающей стране, подняв палестинские флаги во время прямого эфира.

После такого ужасного проявления неуважения к Израилю мы ... просим, чтобы Исландия была лишена права участвовать в "Евровидении" в следующем году", - гласит текст петиции.

Hatari

ФОТО: reute

Напомним, Исландия заняла в этом году десятое место из 26 участников. Было отмечено, что артисты показали флаги Палестины, как минимум, два раза. В интернете они разместили ролик, где организаторы отнимают у них атрибутику с палестинскими флагами. 

Европейский вещательный союз (EBU) на данный момент ведет обсуждение о наказании исландской делегации. 

Галерея: Финал "Евровидение-2019"

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