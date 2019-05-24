Более 35 тысяч человек требуют отстранить Исландию от "Евровидения-2020"

Почти 37 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием запретить Исландии принимать участие в "Евровидении" в 2020 году. Это связано с тем, что исландская группа Hatari в финале конкурса, который проходил в Израиле, показали флаги Палестины. Об этом пишет РИА Новости.
Стоит отметить, что американская поп-певица Мадонна также показала во время своего номера флаг Палестины.
"После прекрасной ночи, посвященной преодолению различий и объединению в музыке,
группа, которая представляла Исландию, проявила большое неуважение к атмосфере и принимающей стране, подняв палестинские флаги во время прямого эфира.
После такого ужасного проявления неуважения к Израилю мы ... просим, чтобы Исландия была лишена права участвовать в "Евровидении" в следующем году", - гласит текст петиции.
Напомним, Исландия заняла в этом году десятое место из 26 участников. Было отмечено, что артисты показали флаги Палестины, как минимум, два раза. В интернете они разместили ролик, где организаторы отнимают у них атрибутику с палестинскими флагами.
Европейский вещательный союз (EBU) на данный момент ведет обсуждение о наказании исландской делегации.
Галерея: Финал "Евровидение-2019"