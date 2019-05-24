Более 35 тысяч человек требуют отстранить Исландию от "Евровидения-2020"

Почти 37 тысяч человек подписали петицию на сайте change.org с требованием запретить Исландии принимать участие в "Евровидении" в 2020 году. Это связано с тем, что исландская группа Hatari в финале конкурса, который проходил в Израиле, показали флаги Палестины. Об этом пишет РИА Новости.