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  • 4 минуты в махровых 90-х. Билан спел про желтые тюльпаны, седую ночь и странные танцы

4 минуты в махровых 90-х. Билан спел про желтые тюльпаны, седую ночь и странные танцы
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Дима Билан

ФОТО: http://instagram.com/bilanofficial

Российский исполнитель Дима Билан презентовал новую композицию "Про белые розы", где собрал все ключевые фразы и словосочетания, которые встречались в музыкальных хитах 90-х. Об этом артист подробно рассказал на своей Instagram-странице. 

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Друзья, я представляю вам трек собирательный, созданный из ностальгических образов и текстов песен 80-90х, время, в котором так же рождалось новое поколение, которое считало, что это - самый последний и модный саунд. 

Эти поиски не закончатся никогда! И мы всегда будем обращаться к тому, что было до нас, как и в легкой музыке, так и в сложной! В то время так же жили такие же люди, как и мы!!!", - представил новую композицию Билан. 

Артист объяснил, что это было время, к которому можно относиться по разному, но музыка тогда имела "большую и яркую силу". Теперь, когда мы слышим знакомые аккорды мы испытываем ностальгию.

"Это, как лейтмотив времени и перестройки, даже если я и не любил, например, "Ласковый май", а сам рос на другом и заканчивал оперный класс по классической музыке, все равно - это звучало со всех улиц!", - вспоминает певец. 

Билан пояснил, что это для него своего рода вызов, для поиска новинок в творчестве. 

"Но для меня это вызов и поиск новых интонаций, своего рода игра с пространством и временем! Предлагаю и вам снова окунуться в 80-90 года!", - подытожил он. 

Ранее Билан показал, как он проводит время в Риге.

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