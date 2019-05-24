4 минуты в махровых 90-х. Билан спел про желтые тюльпаны, седую ночь и странные танцы

(орфография и пунктуация автора сохранены)

"Друзья, я представляю вам трек собирательный, созданный из ностальгических образов и текстов песен 80-90х, время, в котором так же рождалось новое поколение, которое считало, что это - самый последний и модный саунд.

Эти поиски не закончатся никогда! И мы всегда будем обращаться к тому, что было до нас, как и в легкой музыке, так и в сложной! В то время так же жили такие же люди, как и мы!!!", - представил новую композицию Билан.

Артист объяснил, что это было время, к которому можно относиться по разному, но музыка тогда имела "большую и яркую силу". Теперь, когда мы слышим знакомые аккорды мы испытываем ностальгию.

"Это, как лейтмотив времени и перестройки, даже если я и не любил, например, "Ласковый май", а сам рос на другом и заканчивал оперный класс по классической музыке, все равно - это звучало со всех улиц!", - вспоминает певец.

Билан пояснил, что это для него своего рода вызов, для поиска новинок в творчестве.