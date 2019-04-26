Пт, 26.04.2019
Они с подозрением относятся к людям, которые не едят в аэропорту. Видимо, думают - если у тебя в желудке кучка кокаина, ты не можете есть. Но я ела и держалась как обычно, и все было хорошо. Шерон, перевозившая наркотики в желудке

Билан показал, как он проводит время в Риге

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Дима Билан и Маргарита Ишханова

ФОТО: instagram.com/bilanofficial

Сегодня вечером, 26 апреля в Арене Рига выступит популярный российский певец Дима Билан в рамках своего тура "Планета Билан". На данный момент артист уже находится в Риге и делится со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями. 

Дима Билан встретил в нашей столице подругу Маргариту Ишханову, с которой отлично провел время в Старом городе. 

Стоит отметить, что девушка является известным стилистом-парикмахером и визажистом, а также лидером в Instagram. Количество подписчиков у Маргариты превышает 15 миллионов человек. Она прошла стажировку в Англии, Франции, Америке и Италии у таких ведущих компаний, как: Vidal Sasson, Toni and Guy.

Напомним, Билан приехал в наш город после травмы, которую получил в феврале. Артисту была сделана операция на ноге и вкручены девять шурупов

На видео можно заметить, что звезда ходит по рижским улочкам прихрамывая. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ