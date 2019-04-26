Билан показал, как он проводит время в Риге

Сегодня вечером, 26 апреля в Арене Рига выступит популярный российский певец Дима Билан в рамках своего тура "Планета Билан". На данный момент артист уже находится в Риге и делится со своими подписчиками в Instagram яркими фотографиями.
Дима Билан встретил в нашей столице подругу Маргариту Ишханову, с которой отлично провел время в Старом городе.
Стоит отметить, что девушка является известным стилистом-парикмахером и визажистом, а также лидером в Instagram. Количество подписчиков у Маргариты превышает 15 миллионов человек. Она прошла стажировку в Англии, Франции, Америке и Италии у таких ведущих компаний, как: Vidal Sasson, Toni and Guy.
Напомним, Билан приехал в наш город после травмы, которую получил в феврале. Артисту была сделана операция на ноге и вкручены девять шурупов.
На видео можно заметить, что звезда ходит по рижским улочкам прихрамывая.