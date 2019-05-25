"Вместо одежды - блестки": Экс-солистка Serebro опубликовала смелые фото

25-летняя артистка разместила на своей странице фотографию, которая снята в салоне лимузина. На ней Кищук предстала в одних лишь кроссовках, а обнаженное тело девушки было покрыто разноцветными блестками.

Катя Кищук ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Стоит отметить, что подобная провокация не впервые. Певица довольно охотно делится с поклонниками откровенными фотографиями, хотя в марте этого года появилось сообщение о свадьбе девушки с эстонским рэпером Томми Кэшем.

За 17 часов публикация собрала свыше 300 тысяч лайков. В комментариях подписчики были удивлены снимками Кищук. Оказывается, ранее на ее фан-странице "ВКонтакте" сообщалось о якобы аресте исполнительницы. Теперь звезда делится в сторис обнаженными снимками с надписью "Celebrating". Никаких пояснений по поводу возможного ареста певица не дает.

Ранее бывшая солистка Serebro вышла замуж за эстонского рэпера.