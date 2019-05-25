Сб, 25.05.2019
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"Вместо одежды - блестки": Экс-солистка Serebro опубликовала смелые фото

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Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Одна из самых сексуальных российских исполнительниц Катя Кищук (экс-Serebro) в очередной раз взбудоражила своих подписчиков пикантными снимками в Instagram. 

25-летняя артистка разместила на своей странице фотографию, которая снята в салоне лимузина. На ней Кищук предстала в одних лишь кроссовках, а обнаженное тело девушки было покрыто разноцветными блестками. 

Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

Стоит отметить, что подобная провокация не впервые. Певица довольно охотно делится с поклонниками откровенными фотографиями, хотя в марте этого года появилось сообщение о свадьбе девушки с эстонским рэпером Томми Кэшем. 

За 17 часов публикация собрала свыше 300 тысяч лайков. В комментариях подписчики были удивлены снимками Кищук. Оказывается, ранее на ее фан-странице "ВКонтакте" сообщалось о якобы аресте исполнительницы. Теперь звезда делится в сторис обнаженными снимками с надписью "Celebrating". Никаких пояснений по поводу возможного ареста певица не дает. 

Ранее бывшая солистка Serebro вышла замуж за эстонского рэпера.

Катя Кищук

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/

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free AF

Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

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