Пт, 24.05.2019
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Выборы в ЕП: Вейонис призвал латвийцев выбрать лучших депутатов

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Раймонд Вейонис

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Президент Раймонд Вейонис призывает жителей Латвии участвовать в выборах Европарламента (EП) и использовать возможность выбрать лучших для Латвии и Европы депутатов, говорится в распространенном президентской канцелярией заявлении.

"25 мая этого года для нас - возможность выбрать своих представителей в ЕП. Это время динамичных перемен, поэтому для нас особенно важно выбрать лучших - тех, кто с честью будет представлять Латвию в сильной и единой Европе.

Есть много вопросов, которые мы не можем решить одни. Только сильная и единая Европа может ответить на вызовы в сфере миграции, безопасности, технологической революции, изменений климата", - говорится в заявлении президента.

Напомним, в четверг, 23 мая, Сейм принял поправки к закону о выборах в Европарламент, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.

Основное голосование на выборах в Европарламент состоится в субботу, 25 мая.

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