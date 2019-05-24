Выборы в ЕП: Вейонис призвал латвийцев выбрать лучших депутатов

Президент Раймонд Вейонис призывает жителей Латвии участвовать в выборах Европарламента (EП) и использовать возможность выбрать лучших для Латвии и Европы депутатов, говорится в распространенном президентской канцелярией заявлении.
"25 мая этого года для нас - возможность выбрать своих представителей в ЕП. Это время динамичных перемен, поэтому для нас особенно важно выбрать лучших - тех, кто с честью будет представлять Латвию в сильной и единой Европе.
Есть много вопросов, которые мы не можем решить одни. Только сильная и единая Европа может ответить на вызовы в сфере миграции, безопасности, технологической революции, изменений климата", - говорится в заявлении президента.
Напомним, в четверг, 23 мая, Сейм принял поправки к закону о выборах в Европарламент, предусматривающие продление работы избирательных участков в пятницу, 24 мая, до 20 часов.
Основное голосование на выборах в Европарламент состоится в субботу, 25 мая.