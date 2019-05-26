Вс, 26.05.2019
Большое спасибо маме за борьбу с трудностями. Она для меня самый сильный человек. Она всегда меня поддерживала и мотивировала, потому что отца не было рядом. Хочу сделать маму ещё более гордой. Элвис Мерзликин, вратарь сборной

52-летняя Наталья Штурм невероятно смело обнажилась на фото

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Наталья Штурм

ФОТО: https://www.instagram.com/nataliashturm

Российская певица и актриса Наталья Штурм недавно опубликовала на своей Instagram-странице очень смелую фотографию с обнаженной грудью. Звезда подчеркнула, что совсем не стесняется своего возраста. 

Напомним, артисте в этом году исполнилось 52 года, но исполнительница хита "Школьный роман" также оставила смелую подпись под снимком. 

"Мне за пятьдесят, я бабушка. Просьба намеков в директ не слать. Я тут для красоты стою, а не для ваших фантазий", - написала она.

Фото собрало 2,6 тысяч лайков. Многие подписчики высказали комплименты и отметили ухоженное тело певицы. 

"В последнее время у вас не фото, а произведения искусства", "Венера Боттичелли", "Самая красивая в мире живая статуэтка", - писали поклонники. 

Но были и такие, кто посчитал, что такие фото стоит показывать только мужу, а не публично. 

Ранее Лобода поделилась "жарким" снимком в белье из латекса

Читать также

Актуально

НАВЕРХ