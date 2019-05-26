52-летняя Наталья Штурм невероятно смело обнажилась на фото

Российская певица и актриса Наталья Штурм недавно опубликовала на своей Instagram-странице очень смелую фотографию с обнаженной грудью. Звезда подчеркнула, что совсем не стесняется своего возраста.
Напомним, артисте в этом году исполнилось 52 года, но исполнительница хита "Школьный роман" также оставила смелую подпись под снимком.
"Мне за пятьдесят, я бабушка. Просьба намеков в директ не слать. Я тут для красоты стою, а не для ваших фантазий", - написала она.
Фото собрало 2,6 тысяч лайков. Многие подписчики высказали комплименты и отметили ухоженное тело певицы.
"В последнее время у вас не фото, а произведения искусства", "Венера Боттичелли", "Самая красивая в мире живая статуэтка", - писали поклонники.
Но были и такие, кто посчитал, что такие фото стоит показывать только мужу, а не публично.