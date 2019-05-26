Звезда недели: от "Чучела" до Екатерины Великой - такая многогранная Кристина Орбакайте

Как рассказывала сама Кристина в интервью Юрию Николаеву в 2018 году, генетика все таки важна. Так как она унаследовала лучшее, что могла от мамы - Аллы Пугачевой и безумно талантливого папы - циркового артиста Миколаса Орбакаса.

Она подчеркивала, что мама растила ее очень независимой. У Пугачевой была некая паника и беспокойство не только за свою жизнь, но и за жизнь маленькой Кристины, ведь Примадонна уже тогда имела грандиозную популярность.

"Она пыталась меня научить, дать сигнал. Чтобы я была самостоятельной и могла прожить без нее", - вспоминала Кристина.

Она отмечала, что от мамы ей передалось трудолюбие и искренность.

Конечно, очень важную роль в ее жизни сыграл Ролан Быков. Он сам нашел девочку, пригласил ее в картину "Чучело", где раскрыл актерский талант еще юной Кристины.

"Он вылепил это существо, этот персонаж Чучело", - подчеркивала она в интервью.

Орбакайте призналась, что она долго выбирала, куда ей поступать во ВГИК или ГИТИС, но увлеклась танцем и сценой.

В своих интервью Кристина часто рассказывала, что первая песня, которую она исполнила, это была - "Солнышко смеется" в передаче "Веселые нотки". Потом была песня "Пусть говорят" Игоря Николаева в 13 лет на передаче "Утренняя почта".

Несмотря на музыкальную карьеру, ее всегда невероятно привлекало кино.

"Решила попробовать себя в этом, но в кино продолжала сниматься. Но когда наступила жизнь и выбор...

90-е годы, и российское кино стало, но то, чтобы умирать, а затухать и выпускалось от одной до трех картин. Я - жертва кризиса киноиндустрии 90-х", - пояснила ведущему Кристина.

Настоящую народную любовь и призвание ей принесла роль принцессы Фике (будущей Екатерины Великой) в фильмах "Виват, гардемарины!" и "Гардемарины-3".

Кристина окончила факультет Российской академии театрального искусства и стала играть в разных театрах. за образ в спектакле "Понедельник после чуда", Кристина была удостоена премии Министерства культуры России.

Орбакайте удачно справилась с этим кризисом и в 1992 году представила яркое шоу с композицией "Поговорим" на "Рождественских встречах". Сама Кристина считает эту дату началом своей профессиональной музыкальной карьеры. Песня "Поговорим" понравилась слушателям. Артистка продолжила активную работу и выпустила свой первый сольный альбом "Верность".

Орбакайте не только успешная артистка, она также мама трех детей. Страший сын - Никита Пресняков родился, когда звезда состояла в отношениях с артистом Владимиров Пресняковым. Парень невероятно харизматичен и обладает уникальным талантом, что неоднократно доказывал во время участия в различных музыкальных телешоу.

Сын Дени появился в годы брака с Русланом Байсаровым, а дочь Клавдию артистка родила в 2012 году. Напомним, с 2005 года звезда в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым.