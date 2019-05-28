"Все. Пошла качать мозги": Седокова показала соблазнительные моменты своей тренировки

Впрочем, Анна подчеркнула, что она в спортзале думает совсем не о попе, а о бизнесе и том, как бы окупилась аренда.

"Ну вот, сейчас же по идее, тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов.. В зале я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой", - написала Седокова.

Она также отметила, что в ее жизни наступает новый этап.

"И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому "оливье", что на этой неделе премьера клипа "Санта-Барабара" и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги", - подытожила она.

Подписчики певицы поспешили похвалить ее фигуру и старания. Но один из пользователей посетовал, что это не обнаженная фотография.