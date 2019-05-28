"Все. Пошла качать мозги": Седокова показала соблазнительные моменты своей тренировки

Популярная исполнительница и мать троих детей Анна Седокова в очередной раз показала своим подписчикам, как борется с лишними килограммами. На этот раз звезда опубликовала фотографию со спортзала сидя на шпагате. Конечно, певица не забыла добавить пикантности, и продемонстрировала подписчикам роскошное декольте.
Впрочем, Анна подчеркнула, что она в спортзале думает совсем не о попе, а о бизнесе и том, как бы окупилась аренда.
"Ну вот, сейчас же по идее, тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов.. В зале я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой", - написала Седокова.
Она также отметила, что в ее жизни наступает новый этап.
"И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому "оливье", что на этой неделе премьера клипа "Санта-Барабара" и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги", - подытожила она.
Подписчики певицы поспешили похвалить ее фигуру и старания. Но один из пользователей посетовал, что это не обнаженная фотография.
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Если честно, я королева не связных фоток и под ними постов 😂 Ну вот сейчас же по идее тут должны быть 10 советов, как привести себя в форму, а у меня в голове 14 бизнес проектов и во время зала я думаю не о попе, а о том, как бы аренда была окупаемой 😂 2 дня без фоток в инсте, один вечер на дне, одно утро в любви. И, кажется, я захожу на новый круг этой офигительной жизни. И, конечно, не могу не добавить к этому «оливье» что на этой неделе премьера клипа «Санта-Барабара» и он будет хорош! Все. Пошла качать мозги ❤️