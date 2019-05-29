"Уже дешево": Гагарина вызвала гнев поклонников новым "жарким" снимком

"Вы уже скачали мою новую жаркую песню #ангелыВтанце ? я готовлю для вас крутой челлендж с крутейшим подарком За это стоит побороться", - подписала фото артистка.

Многие подписчики девушки хорошо оценили публикацию. Были те, кто сообщили, что однозначно с нетерпением ждут заявленный "крутейший челлендж". Однако не все были в восторге от фотографии певицы, некоторые посчитали, что постоянно публиковать "голые" снимки не "Полинин стиль". Кто-то отметил, что она в одежде даже привлекательнее.

"Голое фото вы думаете это классно? Вы в оодежде на много красиво выглядите", "Зачем такое фото? разочарованы... это давно уже дешево . Вы как королева раньше а теперь как все", "Полина что с вами случилось! Вы стали выкладывать фото где Вы почти голая или в прозрачной одежде. Честное слово уважение пропадает", - это лишь несколько комментариев от возмущенных подписчиков.