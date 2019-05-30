Чт, 30.05.2019
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Фото: Ники Минаж в ярком боди взбудоражила фанатов

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Ники Минаж

ФОТО: https://www.instagram.com/nickiminaj

Американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж (Nicki Minaj) на своей Instagram-странице разместила очередной откровенный снимок. 

36-летняя обладательница пышных форм не на шутку взбудоражила своих подписчиков.

На фотографии звезда позирует в ярко-желтом боди, которое подчеркивает ее роскошную фигуры. 

Певица этим фото презентовала новый трек, в который выпустила совместно с рэпером Крисом Брауном. 

Поклонники оставили под публикацией восторженные комментарии.  

"Серьезно, ты - королева", "Королева", "Великолепно", "Чудесно и красиво", - писали фанаты. 

Ранее Ники Минаж эротично показала свои пышные формы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#WobbleUpVIDEO out now 🎀🍭🧁

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#WobbleUpVIDEO OUT NOW

A post shared by Barbie® (@nickiminaj) on

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