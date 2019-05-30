Фото: Ники Минаж в ярком боди взбудоражила фанатов

Американская хип-хоп исполнительница Ники Минаж (Nicki Minaj) на своей Instagram-странице разместила очередной откровенный снимок.
36-летняя обладательница пышных форм не на шутку взбудоражила своих подписчиков.
На фотографии звезда позирует в ярко-желтом боди, которое подчеркивает ее роскошную фигуры.
Певица этим фото презентовала новый трек, в который выпустила совместно с рэпером Крисом Брауном.
Поклонники оставили под публикацией восторженные комментарии.
"Серьезно, ты - королева", "Королева", "Великолепно", "Чудесно и красиво", - писали фанаты.