"Я не получала удовольствие": Ольга Бузова рассказала о первом сексе

Ольга и Тимур знают друг друга более 13 лет, но здесь они задавали друг другу невероятно личные и интимные вопросы.

Прежде всего Батрутдинов отметил, что существует две Оли, которые перемешиваются. Но он всегда знает, которая из них передним.

Больше всего его бесит, как Ольга Бузова курит кальян.

"Ты постоянно в режиме соблазнения", - отметил Тимур.

Он также напомнил артистке про период, когда она подчеркивала, что у нее нету секса. Ольга подтвердила, что такой момент действительно был, но она ответила отрицательно на вопросы юмориста о самоудовлетворении.

"Я никогда в жизни этого не делала. Я считаю, что это должен делать мужчина", - пояснила звезда.

Когда речь зашла об имитации оргазма Ольга вспомнила, про свой первый интим.

"Я на эти темы не очень люблю говорить публично. Мой первый молодой человек был в возрасте 18 лет. Я не получала удовольствие от соития... Я не понимала и думала, что со мной что-то не так", - призналась она.

Тем не менее, Бузова указала, что имитация оргазма - это нечестно по отношению к мужчине.

"Если я ложусь с мужчиной в постель, то я показываю все свои эмоции искреннее. Я за правду...", - пояснила звезда.

Ольга Бузова объяснила, что у нее не было плохих историй с мужчинами. Она всегда влюблялась и встречалась с теми, кто ей нравился. Сначала всегда возникала влюбленность, а потом возникал секс.