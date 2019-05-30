"Кто бы мог подумать": Менеджер Началовой высказалась о происходящем на могиле певицы

"Прямо у входа в квартиру Юли, слева, висит зеркало. Все так как было при жизни. И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхестественного", - написала Исаева.

Она объяснила, что Юля не любила съемки на дому. Она не впускала в свой дом толпы журналистов и "защищала свой дом от лишних глаз".

"Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения? Много, очень много звонков получаю я на тему: "вы знаете что происходит на кладбище?", "А как вы к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "А может она Святая?"", - отметила Исаева.

Анна подчеркнула, что она прощаюет некорректные вопросы журналистов. Она также понимает простых людей. которые любили Юлю. Все дело в том, что они ее помнят и любят. Но не совсем знают, как надо прощаться с человеком. Но она призвала уважать память о ней.

"Мне очень больно слышать рассказы, о происходящем на Троекуровском. Скажу больше - я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства. Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов", - призвала Исаева.

Она объяснила, что не хочет это комментировать. Она верит в разум, а не в плохое.

Напомним, Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.