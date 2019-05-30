"Кто бы мог подумать": Менеджер Началовой высказалась о происходящем на могиле певицы

Пиар-менеджер российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в марте этого года, опубликовала на своей Instagram-странице фото из квартиры звезды. Она также подробно объяснила свое отношения к паломничеству, которое происходит на могиле исполнительницы.
"Прямо у входа в квартиру Юли, слева, висит зеркало. Все так как было при жизни. И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхестественного", - написала Исаева.
Она объяснила, что Юля не любила съемки на дому. Она не впускала в свой дом толпы журналистов и "защищала свой дом от лишних глаз".
"Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения? Много, очень много звонков получаю я на тему: "вы знаете что происходит на кладбище?", "А как вы к этому относитесь?", "А у Юли был дар?", "А может она Святая?"", - отметила Исаева.
Анна подчеркнула, что она прощаюет некорректные вопросы журналистов. Она также понимает простых людей. которые любили Юлю. Все дело в том, что они ее помнят и любят. Но не совсем знают, как надо прощаться с человеком. Но она призвала уважать память о ней.
"Мне очень больно слышать рассказы, о происходящем на Троекуровском. Скажу больше - я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства. Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов", - призвала Исаева.
Она объяснила, что не хочет это комментировать. Она верит в разум, а не в плохое.
Напомним, Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.
Галерея: Похороны Юлии Началовой
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Прямо у входа в квартиру Юли, слева, висит зеркало. Все так как было при жизни. И икона, и рука от сглаза, и диск ее альбома. Почему я выставляю это фото? Потому что оно характеризует хозяйку квартиры. Обыкновенного человека. Ничего сверхестественного. Юля не любила сьемки на дому. Она защищала свой дом от лишних глаз. Кто бы мог представить, что придется защищать место ее захоронения? Много, очень много звонков получаю я на тему: «вы знаете что происходит на кладбище?», «А как вы к этому относитесь?», «А у Юли был дар?», « А может она Святая?». Я прощаю журналистов за некорректные вопросы. Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном- будьте так же аккуратны с этим вопросом как Юля, не впускавшая толпы страждущих в свой дом. Уважайте ее память. Мне очень больно слышать рассказы, о происходящем на Троекуровском. Скажу больше- я не верю в то, что там могут твориться вакханалии. Я думаю, что никто из людей, приходящих туда не хочет зла, глупости и бесчинства. Юля была таким же человеком, как и все мы. Охранять и сохранять память о ней не только дело семьи, но и всех тех, кто приходит положить букет цветов. Не верю в нехорошее и НЕ КОММЕНТИРУЮ эту тему! Разум победит. #воттак #ятвоеплечо #любим #помним #юлияначалова #аннаисаева @taisianachalova @julianachalova_manager @mostovlukoks @tanya_tareshkina