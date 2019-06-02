Чернобыль против Фукусимы: какая из катастроф была более разрушительной?

Обе катастрофы привели к выбросу чрезвычайно большого количества радиации, которая оказала негативное влияние на крупные территории. Более того, радиация будет продолжать влиять еще в течение длительного времени.

Однако было бы интересно сравнить обе ядерные аварии и выяснить, какая из них была более разрушительной.

Несмотря на то, что в Чернобыле взорвался только один реактор, а в Фукусиме целых три, чернобыльская катастрофа была гораздо более разрушительной, потому что после аварии начался трудно контролируемый пожар и в атмосферу попало невероятное количество радиации.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В обоих случаях самый большой краткосрочный ущерб был вызван радиоактивным йодом или йодом 131, период распада которого примерно восемь дней. Это означает, что половина радиоактивного материала в то время исчезло.

Более крупные долговременные бедствия в обеих катастрофах были вызваны радиоактивным изотопом стронция-90 и цезия -137. Период их распада примерно 30 лет.

Галерея: Исторические кадры катастрофы в Чернобыле

Известно, что во время чернобыльской катастрофы было выпущено гораздо большее количество цезия-137, чем на Фукусиме. Кроме того, сильный пожар в реакторном центре вызвал распространение радиации на гораздо большую площадь.

Тошнота, рак и смерть

Во время взрыва сразу погибли два работника реактора в Чернобыле и еще 29 рабочих умерли от радиационного отравления в течение следующих трех месяцев. Многие из погибших подверглись смертельному облучению при тушении реактора. По официальным данным Международного агентства по атомной энергии из Чернобыльской области было эвакуировано около 200 тысяч человек.

В последующие годы случаи рака среди украинских детей увеличились на 90%.

По оценкам Гринпис Интернэшнл в 2006 году, из-за катастрофы в Чернобыле в Украине, России и Беларуси могли умереть около 93 000 человек, в свою очередь у 270 000 человек мог развиться рак.

3-й реактор Фукусимы крупным планом ФОТО: AFP/LETA

Что касается Фукусимы, в результате катастрофы никто не умер, и случаев отравления зафиксировано не было. Около 100 000 человек были эвакуированы из-за загрязнения, и считается, что около 1000 человек погибли в результате эвакуации - в основном пожилые люди.

Запретные зоны

После катастрофы на Фукусиме японские власти установили запретные зоны для людей в радиусе 20 километров вокруг АЭС. Поврежденные реакторы были на время закрыты.

Каково негативное воздействие бедствия на Фукусиме на окружающую среду до сих пор полностью не известно. Тем не менее, есть некоторые свидетельства увеличения генетических мутаций у бабочек в регионе Фукусимы.

В свою очередь радиация, которая из реактора попала в воду, в 2014 году достигла берегов востока США, однако, эксперты сообщили, что загрязнение слишком мало, чтобы поставить под угрозу человеческую жизнь.

Чернобыльская зона отчуждения была определена радиусом в 30 километров вокруг ядерного реактора. Город в этом районе все еще необитаем.

Галерея: Репортаж TVNET из Чернобыля

Вскоре после выброса радиации погибли все деревья в ближайшем лесу, однако сейчас на территории Чернобыля появились многие виды животных. Этому способствует также отсутствие людей в данном регионе.

К 2010 году правительство Украины пришло к выводу, что количество радиации в Чернобыльской области незначительно и не опасно для здоровья человека. Поэтому запретная зона была открыта для туристов. Правда, люди, которые посещают эту область, получают ручные дозиметры, чтобы отслеживать количество радиации вокруг себя.

АЭС Фукусима открыта и активна. Закрыты только те реакторы, что взорвались. Тем не менее, вопросы безопасности все еще обсуждаются.