Блиц-опрос для Лаймы: как дружить с Аллой Пугачевой, о продаже дома и музыке
29 мая легенда латвийской эстрады Лайма Вайкуле принимала у себя в гостях журналистов, чтобы представить программу юбилейного фестиваля Laima Rendezvous Jurmala.
Русский TVNET смог пообщаться со звездой и спросить ее про отношения с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным, а также выяснить, правда ли, что певица продает особняк.
Видео: Разговор с Лаймой Вайкуле
Напомним, С 18 по 21 июля в концертном зале Дзинтари состоится Laima Rendezvous Jūrmala. Это настоящий международный фестиваль, который транслируют многочисленные телевизионные каналы, а артисты на него приезжают из разных уголков нашей планеты.
В этом году на фестивале выступит около 40 артистов из 13 стран: Украина, Россия, Беларусь, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова и Азербайджан.
Видео: Дом и сад Лаймы Вайкуле