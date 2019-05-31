Блиц-опрос для Лаймы: как дружить с Аллой Пугачевой, о продаже дома и музыке

29 мая легенда латвийской эстрады Лайма Вайкуле принимала у себя в гостях журналистов, чтобы представить программу юбилейного фестиваля Laima Rendezvous Jurmala .

Русский TVNET смог пообщаться со звездой и спросить ее про отношения с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным, а также выяснить, правда ли, что певица продает особняк.