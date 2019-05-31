Пт, 31.05.2019
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Блиц-опрос для Лаймы: как дружить с Аллой Пугачевой, о продаже дома и музыке
Видео

Лайма Вайкуле и Янис Стибелис

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

29 мая легенда латвийской эстрады Лайма Вайкуле принимала у себя в гостях журналистов, чтобы представить программу юбилейного фестиваля Laima Rendezvous Jurmala.

Русский TVNET смог пообщаться со звездой и спросить ее про отношения с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным, а также выяснить, правда ли, что певица продает особняк. 

Видео: Разговор с Лаймой Вайкуле

Напомним, С 18 по 21 июля в концертном зале Дзинтари состоится Laima Rendezvous Jūrmala. Это настоящий международный фестиваль, который транслируют многочисленные телевизионные каналы, а артисты на него приезжают из разных уголков нашей планеты.

В этом году на фестивале выступит около 40 артистов из 13 стран: Украина, Россия, Беларусь, Армения, Дания, Эстония, Израиль, Казахстан, Куба, Италия, Грузия, Молдова и Азербайджан.

Видео: Дом и сад Лаймы Вайкуле 

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