Дочка Алсу не появилась на шоу "Голос. Дети"; Выбран новый победитель

Напомним, проверка показала,что более 38 тысяч звонков и SMS были ненастоящими.

Руководство Первого канала аннулировало итоги финала состязания.

Было приняло провести специальный выпуск.

На него приглашались все исполнители, которые прошли в финал: Ержан Максим, Михаил Григорян, Анастасия Сисаури, Мариам Абделькадер, Нино Чеснер, Роберт Багратян, Валерий Кузаков, Ренат Таиров, а также Микелла Абрамова.

Все дети появились в эфире, кроме дочери Алсу.

Ранее сама певица дала комментарий о произошедшем и сказала, что решение будет принимать сама Микелла.

"Мы были вынуждены отменить результаты сезона. Но "Голос" - это большая и дружная семья, которая может со всем справиться. Самое важное для нас — это дети. Сегодняшний вечер — не эпилог, а праздник. Мы пригласили всех финалистов, но Микелла Абрамова решила не принимать участие. Это ее решение, и мы его уважаем. Она остается частью семьи "Голоса", и мы желаем ей творческих успехов", — говорит Нагиев.

Ее наставница Светлана Лобода также ранее сообщила, что она не может приехать на эфир из-за концерта в Казахстане.

В конце выпуска на сцену вышел Константин Эрнст и объявил, что победителем шестого сезона шоу "Голос. Дети" становятся абсолютно все участники финала, в том числе и Микелла Абрамова.

Генеральный продюсер Первого канала объяснил, что они с компанией-создателем шоу Talpa обсуждали все возможные варианты, но именно это решение казалось наиболее логичным.

"А в конце я хочу вам сказать сказать, что "Голос" - будет. "Голос" был и останется честным. Никакие связи и никакие деньги не помогут, как говорилось в известной сказке, сделать сердце - большим, а ножку -маленькой. Победить в "Голосе" можно только доказав свой талант всей стране. Увидимся в новом сезоне", - подчеркнул Эрнст.