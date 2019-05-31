Собчак спровоцировала новый скандал: Бузова возвращает дизайнеру одежду и требует денег

Российская журналистка Ксения Собчак в новом выпуске своей программы "Осторожно, Собчак"столкнула представительниц "тяжелого люкса" и современных Instagram-блогеров. Сама суть проблемы была в том, что светские львицы возмущались тем, что мировые бренды дают молодым девушкам носить свои изделия бесплатно, а они вынуждены покупать.
В какой-то из моментов ведущая упомянула, что один модный дизайнер не хочет, чтобы Ольга Бузова носила его куртку, но не может сам ей об этом сказать.
Выпуск получил широкий резонанс. Его также и посмотрела Ольга. Девушка решила не молчать и высказалась по этому поводу на своей Instagram-странице.
Звезда отметила, что нет уже почти ни одного выпуска, чтобы Собчак не упомянула ее. Бузова также отметила смехотворность проблемы, которая обсуждалась в выпуске.
"Прекрасные девушки класса "люкс" обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler.
Для меня всегда понятие "люкс" был и будет, в первую очередь ум, благородство, внутренняя наполненность и доброта, а не дешёвые понты в стиле "есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнём"",- подчеркнула Ольга.
Бузова подчеркнула, что она работает круглосуточно и может себе позволить пообедать в любом ресторане. Кроме того, она не стесняется, что кроме дорогих нарядов носит и дешевые бренды.
"Я ношу вещи из Zara и Bershka , и не стесняюсь этого! Но также в моём гардеробе есть и вещи из "модных домов".
"Люкс" - это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты. "Люкс" - это намного больше!
Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M"
Девушка не могла пройти мимо замечаний Собчак про некого дизайнера, который не хочет, чтобы она носила его вещи.
"Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством!", - написала Ольга.
Она отметила, что после сплетен она хочет вернуть все, что приобрела.
"Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей (4,1 тыс.евро), и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч рублей (825 евро). С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!", - возмущенно подчеркнула Бузова.
Кроме того, она указала, что она "девочка из народа" и может сейчас себе многое позволить. Но она хорошо помнит времена, когда ей нечего было кушать. Ее прошлое не значит, что ее можно унижать.
Под публикацией высказались многие звезды. Среди них была и Виктория Боня.
"Так смеялась когда мне прислали это видео. Самопровозглашенные звезды из A list, многие из которых без денег родителей или денег мужей ничего из себя не представляют! Да и прошлое некоторых из них тоже очень впечатляет... Время все расставит на свои места и покажет #КтоЕстьКто", - написала Виктория.
Резкий комментарий оставила певица Лолита.
"Моя девочка! Перестань обращать внимание на людей, у которых полно времени, чтобы его про..ать", - высказалась она.
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Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блоггеров не обходится без обсуждения меня 🤦🏻♀ Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler 😂 🤦🏻♀🤦🏻♀🤦🏻♀ Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь УМ, благородство, внутренняя наполненность и доброта , а не дешёвые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнём». Я работаю круглосуточно, и могу себе позволить, как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, не смотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka , и не стесняюсь этого! Но также в моём гардеробе есть и вещи из «Модных домов». Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс - это намного больше!!! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того что на нем не Versace, а H&M 💋 Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara... Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помиимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!!!!???? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело! P.S. Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом!!! Но это не значит, что меня можно было этим унижать.