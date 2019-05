Собчак спровоцировала новый скандал: Бузова возвращает дизайнеру одежду и требует денег

View this post on Instagram

Почти ни один выпуск Ксении Собчак, и многих других блоггеров не обходится без обсуждения меня 🤦🏻‍♀ Прекрасные девушки класса «люкс» обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler 😂 🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀🤦🏻‍♀ Для меня всегда понятие «люкс» был и будет, в первую очередь УМ, благородство, внутренняя наполненность и доброта , а не дешёвые понты в стиле «есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнём». Я работаю круглосуточно, и могу себе позволить, как пообедать в «Чайхоне», так и в шикарном ресторане, не смотря на цены! Я ношу вещи из Zara и Bershka , и не стесняюсь этого! Но также в моём гардеробе есть и вещи из «Модных домов». Люкс это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты, люкс - это намного больше!!! Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того что на нем не Versace, а H&M 💋 Я обожаю и Versace, и H&M, Gucci и Zara... Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помиимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством! Достойно ли это мужчины - за глаза говорить про девочку, которая покупает у него вещи за огромные деньги!!!!???? Вопрос риторический! После Ваших сплетен, уважаемый Демна, я хочу вернуть все, что приобрела у Вас!!! БЕЗ ПРОБЛЕМ! Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300.000 рублей, и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч. С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело! P.S. Я девочка из народа. Да, сейчас я могу позволить себе многое. Но я знаю цену деньгам и были времена, когда мне нечего было кушать. И мыла полы за 50 рублей перед универом!!! Но это не значит, что меня можно было этим унижать.