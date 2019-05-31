Собчак спровоцировала новый скандал: Бузова возвращает дизайнеру одежду и требует денег

В какой-то из моментов ведущая упомянула, что один модный дизайнер не хочет, чтобы Ольга Бузова носила его куртку, но не может сам ей об этом сказать.

Выпуск получил широкий резонанс. Его также и посмотрела Ольга. Девушка решила не молчать и высказалась по этому поводу на своей Instagram-странице.

Звезда отметила, что нет уже почти ни одного выпуска, чтобы Собчак не упомянула ее. Бузова также отметила смехотворность проблемы, которая обсуждалась в выпуске.

"Прекрасные девушки класса "люкс" обсуждают, как это ужасно, когда костюм от Chanel одевают те девушки, мужья которых не попали в список журнала Forbes, и не засветились на последних страницах в отчетах со светских мероприятий в Tatler.

Для меня всегда понятие "люкс" был и будет, в первую очередь ум, благородство, внутренняя наполненность и доброта, а не дешёвые понты в стиле "есть у тебя сумка из последней коллекции Dior с эксклюзивным ремнём"",- подчеркнула Ольга.

Бузова подчеркнула, что она работает круглосуточно и может себе позволить пообедать в любом ресторане. Кроме того, она не стесняется, что кроме дорогих нарядов носит и дешевые бренды.

"Я ношу вещи из Zara и Bershka , и не стесняюсь этого! Но также в моём гардеробе есть и вещи из "модных домов".

"Люкс" - это не те люди, которые вышли удачно замуж, и их содержат мужья, а они в это время открывают убыточные галереи и салоны красоты. "Люкс" - это намного больше!

Я никогда не слышала, чтобы, к примеру, мировые звезды, когда-то на кого-то не так посмотрели из-за того, что на нем не Versace, а H&M"

Девушка не могла пройти мимо замечаний Собчак про некого дизайнера, который не хочет, чтобы она носила его вещи.

"Ксюша вчера заявила, что некий дизайнер попросил ее передать мне, чтобы я больше не носила его бренд! По моим сведениям, это оказался Демна Гвасалия, директор Balenciaga. Помимо того, что он является мужчиной, он ещё и грузин! А грузинские мужчины у меня всегда ассоциировались с мужеством и достоинством!", - написала Ольга.

Она отметила, что после сплетен она хочет вернуть все, что приобрела.

"Я купила куртку вашего пошива в Милане за 300 тысяч рублей (4,1 тыс.евро), и кроссовки в ЦУМе за 60 тысяч рублей (825 евро). С радостью готова Вам ее вернуть! А Вы верните мне мои деньги, я предпочту их потратить на благое дело!", - возмущенно подчеркнула Бузова.

Кроме того, она указала, что она "девочка из народа" и может сейчас себе многое позволить. Но она хорошо помнит времена, когда ей нечего было кушать. Ее прошлое не значит, что ее можно унижать.