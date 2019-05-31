Срочно госпитализирован режиссер Тимур Бекмамбетов

Ранее режиссер уже обращался в одну из московских больниц, где проходил осмотр. Напомним, у Бексмамбетова удалена щитовидная железа.

В апреле журналисты сообщили, что 57-летний режиссер взял в жены 28-летнюю помощницу главы Татарстана по развитию городской среды Наталию Фишман .

Тимур Бекмамбетов - режиссер, сценарист, продюсер и клипмейкер. Основатель и президент Международного кинофестиваля экшн-фильмов Astana. Самые его известные работы - "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Особо опасен", "Ирония судьбы. Продолжение", "Авраам Линкольн: Охотник на вампиров", "Бен-Гур", "Елки" и многие другие. В копилке режиссера три клипа: Чичерина "Ту-лу-ла" и "Жара", а также Linkin Park "Powerless".