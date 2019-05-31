Конец эры Ушакова или хорошо организованный политический театр?

"Король умер. Да здравствует король!" Этой фразой в средние века в Англии и Франции обычно обозначали приход нового монарха в власти. То же самое можно было бы отнести и к новому "рижскому монарху" Дайнису Турлайсу, если бы "трон" короля не был столь хрупок.

Сразу же после выдвижения Турлайса начался передел власти. Это подтверждает нежелание четырех согласистов поддержать в должности вице-мэра своего (бывшего/нынешнего?) члена Сандриса Бергманиса. Хоть сами исключенные из фракции депутаты утверждают, что только хотели получить пояснения по поводу выдвижения Бергманиса. Этот шаг был неправильно интерпретирован со стороны коллег как неоказание поддержки Бергманису.

Сейчас, что характерно для передела власти, начался хаос, в котором никто из правящих в думе сил не может сказать, что произойдет дальше. Ясно одно, что с сегодняшнего дня начнутся переговоры между ЧСР и всеми остальными депутатами думы (в том числе и оппозиционными) о возможностях сотрудничества. Об этом Латвийскому телевидению заявил лидер ЧСР Андрис Америкс.

Внутренний голос велит думать, что все не так просто, как простое завершение эры Ушакова и полное разрушение вертикали власти после миграции в ЕП.

Действительно ли депутаты "Согласия", принявшие решение об исключении четырех депутатов из фракции столь недальновидны, что не могли предусмотреть перевес голосов в этом случае? Если все-таки окажется, что это спланированный шаг, то у меня есть две версии.

Первая. Так правящая думская коалиция надеется спровоцировать политический кризис, который может завершиться внеочередными выборами в самоуправлению. Это не исключил и Америкс. Внеочередные выборы могут быть выгодны блоку "Согласие"/ЧСР. Результаты выборов в ЕП показали, что эти политические силы по-прежнему способны поднять свой электорат, несмотря на коррупционные скандалы в подчиненных думе структурах.

Можно допустить, что и на внеочередных выборах, "облученных" лозунгами о политическом преследовании, развернутом против "Согласия", избиратели пойдут на протестное голосование и снова выберут "Согласие" и ЧСР.

Вторая версия. "Четверка несогласных" будет исключена и из партии. Они продолжат работать в Рижской думе. Пока что ни один из них не сообщил о сложении мандата депутата. Более того: исключенный из фракции "Согласия" Валерий Петров агентству LETA сказал: "Жизнь с исключением из фракции не изменится. У нас еще два года в думе". Кроме того, Петров напомнил, что нового руководителя думы коалиция поддержала единогласно. Поэтому видно, что "мы можем дальше работать с партнерами", - добавил исключенный из фракции "Согласия" депутат.

Это последнее предложение особенно важно. Это может быть намеком на то, что четверка может голосовать как и раньше (согласно дисциплине фракции), при этом не находясь ни во фракции, ни в партии формально, выдавая себя за независимых депутатов, которые несмотря ни на что продолжают работу на благо рижан. Так правящая коалиция может продолжить до окончания нынешнего созыва думы.