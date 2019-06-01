Молодежь себя в предвыборных обещаниях не увидела

Эдгарс Муктупавелс, член правления Латвийского молодежного совета, подчеркнул, что молодые люди хотят, чтобы с ними разговаривали, но на данный момент этого практически не происходит. Кроме того, молодые люди не могут увидеть свои приоритеты, а также способы их достижения в предвыборных обещаниях политиков. "Трудно сказать, почему политики не разговаривают с молодыми людьми. Если мы хотим, чтобы молодые люди были политически образованными и активными, они должны с ними разговаривать. Других вариантов нет", - заключил Муктупавелс, добавив, что негосударственный сектор в настоящее время пытается исправлять ошибки политиков.

Президент Объединения студентов Латвии Юстине Ширина согласилась с тем, что неправительственный сектор сейчас сам должен стучаться в двери политиков. Молодых людей волнуют вопросы безопасности, а также экологии и образования. "Мы интересуемся, мы хотим знать, какие действия планируются по поводу этих вопросов, но политики об этом в своих предвыборных речах не говорят", - сказала Ширина.

Выборы в ЕП в Латвии ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Можно ли голосовать с 16 лет?

На платформе "Manabalss.lv" ранее собирались подписи для того, чтобы разрешить гражданам, достигшим 16-летнего возраста, голосовать на муниципальных выборах. Ответа на вопрос, хорошая ли это идея, до сих пор нет. Единого видения нет и среди молодежных организаций. Ширина указала на то, что демографические тенденции вынуждают думать о том, чтобы понизить возрастную планку для голосования на муниципальных выборах.

"Общество стареет, и средний возраст общества в конце концов отразится и на составе парламента и других учреждений. Поэтому, если мы хотим, чтобы кто-то боролся и за интересы молодежи, их голос должен быть учтен", - сказала Ширина.

Конечно, остается вопрос о том, готова ли сама молодежь стать избирателями. Озабоченность вызывает как уровень образования, так и интерес к политическим процессам в целом. Поэтому, если принимать решение о снижении возрастного ценза избирателей, необходимо повышать уровень знаний молодежи", - указала Ширина. Она также заметила, что иногда молодые люди, у которых уже сложилось свое мнение о политической жизни в стране и за ее пределами, стесняются или даже боятся об этом говорить, если их мнение не совпадает с политической позицией семьи или друзей.

Муктупавелс считает, что не работая над улучшением знаний молодежи о политике, вопрос о голосовании с 16 лет пока нужно отложить.

"Молодые люди сами говорят, что они еще не готовы идти на выборы. В школах учителя не особо хотят говорить и вступать в дискуссию о политике. Это важный вопрос, который должен быть решен до того, как понизить минимальный возраст избирателей", - сказал Муктупавелс.

Залите рассказала, что проведенные акции среди молодежи также не дают однозначного ответа вопрос, давать ли возможность 16-летним молодым людям идти голосовать. Она говорит, что мнение молодежи часто не совпадает с общим мнением в обществе.Особенно это было видно, например, в вопросе о выходе Великобритании из состава ЕС, поэтому надо осознавать, что давая голос молодежи, политическая жизнь и решения могут значительно поменяться.

ФОТО: LETA/Edijs Pālens

Менять политическую культуру

В обществе все еще доминирует мнение о том, что политика - это что-то грязное и порочное. "Если ты вступаешь в партию, то все на тебя смотрят изумленными глазами", - заметила Ширина. По ее мнению, это ненормально, так как и вступление в партию является нормальной практикой политической жизни во многих демократических странах. "До этого нам еще долгий путь", - сделала вывод Ширина. На выборах в Европарламент в избирательных списках только каждый десятый был в возрасте до 30 лет. "И включение в список молодых людей является только галочкой, что, мол, в списке есть молодежь, или голос молодых людей имеет реальный вес к конкретной партии", - указала Ширина.

"Политики должны быть ближе к людям, а не только использовать громкие лозунги", - уверена Ширина.