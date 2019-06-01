Молодежь себя в предвыборных обещаниях не увидела

В ночь на понедельник стали известны официальные результаты выборов в Европарламент (ЕП), на которые в Латвии пришел каждый третий избиратель. Явка на выборы в сравнении с предыдущими выборами в ЕП немного возросла, но маловероятно, что это произошло за счет молодежи. Организации, которые работают с молодежью, указывают на то, что молодые люди не разбираются в политике и потому не хотят принимать решение. Причиной тому как посредственное политическое образование, так и нежелание или неумение политиков говорить с молодежью.
В Европарламент с национальной повесткой
В предвыборный период во всех странах Европейского союза проводилось исследование предвыборных кампаний. Исследование проводил Центр мониторинга европейских выборов, в который входили и исследователи из Латвийского университета. В ходе исследования анализировались материалы, которые партии выкладывали в социальных медиа, наружная реклама, а также оплаченные видеоролики на телевидении и в других местах.
Как показали первые результаты исследования, предвыборная агитация среди европейских политических партий не является однородной и однообразной. Важно отметить, что в странах Евросоюза разное законодательство о выборах, в том числе варьируется и продолжительность избирательных кампаний. Также важно, что в некоторых странах выборы в Европарламент проходили вместе с другими выборами, что, вероятно, повлияло на активность избирателей.
Исследователи пришли к выводу, что в ходе предвыборной кампании национальные темы доминировали над европейскими, а различия в темах варьируются в зависимости от региона Евросоюза.
Исследователи обнаружили, что в среднем в Европейском союзе основной темой в материалах кампании была Европа, часто рассматриваемая через национальную призму. По этой теме идентифицировано около 20% рекламных материалов. Вторая наиболее распространенная тема - ценности, и за ней следуют экономика. Вопросы социального характера, трудоустройства и экологии также сыграли важную роль в предвыборной кампании. В Северной Европе, где ведущей темой также была Европа, второй по популярности темой стала охрана окружающей среды, а экономика была четвертой по популярности темой. В отличие от общей ситуации в Европе в Северной Европе больше внимания уделялось теме безопасности.
Важной составляющей предвыборной агитации были эмоциональные повествования - эмоции зафиксированы почти в половине предвыборных материалов. Треть сообщений была создана в нейтральном тоне, но только один из четырех рекламных материалов состоял из рациональных сообщений.
Также исследователи заметили, что по сравнению с прошлыми выборами, выросла и роль социальных медиа в предвыборной агитации.
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Осознавая особенно низкий уровень политического участия среди молодежи, в Латвии был осуществлен ряд мероприятий, поощряющих молодых людей к участию в политической деятельности. По словам Байбы Залите, представителя офиса Европейского парламента в Латвии, в этом году особый акцент сделан именно на молодежную аудиторию, расширяя свою деятельность как в социальных сетях, так и в молодежной среде, например, в школах по всей Латвии. "Для молодых людей важно видеть, что их голос и решения важны и могут на что-то повлиять", - сказала Залите, подчеркнув, что перед выборами молодых людей также приглашали голосовать и обсуждать важные для них вопросы, чтобы воплотить их идеи в рабочие планы ответственных лиц.
"Способ общения с молодыми людьми должен измениться. Вы можете общаться с ними в социальных сетях, используя личные истории и опыт их сверстников", - сказала Залите.
Для молодых людей важно, чтобы и Европейский парламент общался с ними на понятном языке, что также обеспечивал интерес и участие в европейских процессах.
Эдгарс Муктупавелс, член правления Латвийского молодежного совета, подчеркнул, что молодые люди хотят, чтобы с ними разговаривали, но на данный момент этого практически не происходит. Кроме того, молодые люди не могут увидеть свои приоритеты, а также способы их достижения в предвыборных обещаниях политиков. "Трудно сказать, почему политики не разговаривают с молодыми людьми. Если мы хотим, чтобы молодые люди были политически образованными и активными, они должны с ними разговаривать. Других вариантов нет", - заключил Муктупавелс, добавив, что негосударственный сектор в настоящее время пытается исправлять ошибки политиков.
Президент Объединения студентов Латвии Юстине Ширина согласилась с тем, что неправительственный сектор сейчас сам должен стучаться в двери политиков. Молодых людей волнуют вопросы безопасности, а также экологии и образования. "Мы интересуемся, мы хотим знать, какие действия планируются по поводу этих вопросов, но политики об этом в своих предвыборных речах не говорят", - сказала Ширина.
Можно ли голосовать с 16 лет?
На платформе "Manabalss.lv" ранее собирались подписи для того, чтобы разрешить гражданам, достигшим 16-летнего возраста, голосовать на муниципальных выборах. Ответа на вопрос, хорошая ли это идея, до сих пор нет. Единого видения нет и среди молодежных организаций. Ширина указала на то, что демографические тенденции вынуждают думать о том, чтобы понизить возрастную планку для голосования на муниципальных выборах.
"Общество стареет, и средний возраст общества в конце концов отразится и на составе парламента и других учреждений. Поэтому, если мы хотим, чтобы кто-то боролся и за интересы молодежи, их голос должен быть учтен", - сказала Ширина.
Конечно, остается вопрос о том, готова ли сама молодежь стать избирателями. Озабоченность вызывает как уровень образования, так и интерес к политическим процессам в целом. Поэтому, если принимать решение о снижении возрастного ценза избирателей, необходимо повышать уровень знаний молодежи", - указала Ширина. Она также заметила, что иногда молодые люди, у которых уже сложилось свое мнение о политической жизни в стране и за ее пределами, стесняются или даже боятся об этом говорить, если их мнение не совпадает с политической позицией семьи или друзей.
Муктупавелс считает, что не работая над улучшением знаний молодежи о политике, вопрос о голосовании с 16 лет пока нужно отложить.
"Молодые люди сами говорят, что они еще не готовы идти на выборы. В школах учителя не особо хотят говорить и вступать в дискуссию о политике. Это важный вопрос, который должен быть решен до того, как понизить минимальный возраст избирателей", - сказал Муктупавелс.
Залите рассказала, что проведенные акции среди молодежи также не дают однозначного ответа вопрос, давать ли возможность 16-летним молодым людям идти голосовать. Она говорит, что мнение молодежи часто не совпадает с общим мнением в обществе.Особенно это было видно, например, в вопросе о выходе Великобритании из состава ЕС, поэтому надо осознавать, что давая голос молодежи, политическая жизнь и решения могут значительно поменяться.
Менять политическую культуру
В обществе все еще доминирует мнение о том, что политика - это что-то грязное и порочное. "Если ты вступаешь в партию, то все на тебя смотрят изумленными глазами", - заметила Ширина. По ее мнению, это ненормально, так как и вступление в партию является нормальной практикой политической жизни во многих демократических странах. "До этого нам еще долгий путь", - сделала вывод Ширина. На выборах в Европарламент в избирательных списках только каждый десятый был в возрасте до 30 лет. "И включение в список молодых людей является только галочкой, что, мол, в списке есть молодежь, или голос молодых людей имеет реальный вес к конкретной партии", - указала Ширина.
"Политики должны быть ближе к людям, а не только использовать громкие лозунги", - уверена Ширина.
Залите согласна с тем, что ключевой момент в политике - умение говорить со своими избирателями, в том числе молодежью. Ширина добавила, что особо важно не допустить ситуацию, когда в политике и политической жизни избиратели будут разочарованы уже в раннем возрасте.