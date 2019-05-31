Пт, 31.05.2019
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  • "Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали Элтона Джона". Скандал с премьерой "Рокетмена"

"Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали Элтона Джона". Скандал с премьерой "Рокетмена"

ФОТО: Reuters/ScanPix

Премьера посвящённого Элтону Джону биографического фильма "Рокетмен" омрачилась в России скандалом: выяснилось, что для российского проката из байопика было вырезано несколько сцен, пишет "Радио Свобода". 

"Под цензурные ножницы попали эпизоды с однополым сексом (а, собственно, какой ещё там ожидали увидеть?) и употреблением наркотиков", отмечает издание.

Премьера прошла в московском кинотеатре "Октябрь", фильм представили ведущий "Дождя" Михаил Козырев и кинокритик Антон Долин. После показа Козырев сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

"Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла", - написал позднее в социальной сети Facebook Антон Долин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, посоветовав обратиться за комментариями в Министерство культуры, передает ТАСС.

"Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать", - заявил Песков журналистам.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что министерство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления тех или иных сцен, и это решение было принято компанией-прокатчиком ленты, пишет "Интерфакс".

Министр культуры Владимир Мединский также заявил "Дождю", что ведомство не имеет отношения к вырезанным из фильма сценам. "Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет...

Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление.

У нас другой функционал и другие задачи", - сказал Мединский.

Представитель прокатчика Central Partnership заявил изданию "Искусство кино", что в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ.

В социальных сетях началась острая критика такой киноцензуры:

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