"Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали Элтона Джона". Скандал с премьерой "Рокетмена"

"Под цензурные ножницы попали эпизоды с однополым сексом (а, собственно, какой ещё там ожидали увидеть?) и употреблением наркотиков", отмечает издание.

Премьера прошла в московском кинотеатре "Октябрь", фильм представили ведущий "Дождя" Михаил Козырев и кинокритик Антон Долин. После показа Козырев сказал со сцены, что в российской версии вырезали все сцены с мужскими поцелуями, гей-секс и многие фрагменты с наркотиками.

"Из фильма убрали всего минут 5, но это очень заметно. Речь идет о принципиальных пяти минутах, очень важных для художественного замысла", - написал позднее в социальной сети Facebook Антон Долин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию, посоветовав обратиться за комментариями в Министерство культуры, передает ТАСС.

"Я не могу вам ничего сказать. Я не знаю, что это за фильм, что именно вырезали, кто вырезал и кто порекомендовал это сделать", - заявил Песков журналистам.

В пресс-службе Минкультуры заявили, что министерство не давало никаких рекомендаций по поводу удаления тех или иных сцен, и это решение было принято компанией-прокатчиком ленты, пишет "Интерфакс".

Министр культуры Владимир Мединский также заявил "Дождю", что ведомство не имеет отношения к вырезанным из фильма сценам. "Мы не вырезаем ничего, я даже не понимаю, о чем речь идет...

Если вы представляете себе министерство культуры как организацию, которая ножницами в пленке что-то вырезает, это очень превратное впечатление.

У нас другой функционал и другие задачи", - сказал Мединский.

Представитель прокатчика Central Partnership заявил изданию "Искусство кино", что в фильм действительно были внесены изменения для соответствия картины законодательству РФ.

В социальных сетях началась острая критика такой киноцензуры:

Из российской версии фильма об Элтоне Джоне вырезали Элтона Джона — Олег Козырев (@oleg_kozyrev) May 31, 2019

О БОЖЕ ЭЛТОН ДЖОН ГЕЙ И ЗАНИМАЕТСЯ ГЕЙСКИМ СЕКСОМ НЕЛЬЗЯ ЭТО ПОКАЗЫВАТЬ МЫ ЕЩЁ ОТ РАПСОДИИ НЕ ОТОШЛИ — Cyberemo 2007 (@emoXcoder) May 31, 2019

Эх, Элтон, Элтон, жил и совсем не думал о будущем прокате фильма в России. Ну как ты так-то, а? pic.twitter.com/rvVXRmVSvv — Fuckall Mate (@MeAndMyIgnacio) May 31, 2019

Кромсать кино только потому, что прокатчикам что-то не нравится - маразм высшей степени👎🏻👎🏻👎🏻 Поставили же рейтинг 18+, неужели этого недостаточно?!? #Rocketman #цензура pic.twitter.com/L8q9TOK1st — Karina M. (@ruzzleduzzle) May 31, 2019

о, хоть в чем-то мы догнали китай: научились вырезать из фильмов сцены с гей-сексом и наркотиками



позорище — Люстрация (@fragileweb) May 31, 2019

Никто не заслужил этого - ни Тарон, ни Элтон, ни вся команда создателей фильма, ни мы с вами. Особенно мы. — green sun (@illilis) May 31, 2019

С Рокетменом произошёл стыд и срам. И я не про гейские поцелуи.

Люди, ратующие за нравственность показали свою слабость. Как вы собираетесь "защищать" людей от неправильной информации, если боитесь встретиться с ней лицом к лицу? Ужасающее лицемерие. — Агент Маяковский|| далее ваши версии (@Evgeniya_Solt) May 31, 2019