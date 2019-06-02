"Пришел продюсер и принес наркотик": Как желание похудеть привело Дану Борисову к зависимости

Жизнь Даны кардинально изменилась и разделилась на "до" и "после". Телеведущая полностью изменила образ жизни и круг общения. У нее на данный момент не осталось практически никого, с кем она была на этапе употребления наркотиков.

Как призналась сама Борисова, часть тех, кто употреблял с ней вместе, уже нет в живых. С Нового года она уже похоронила пятерых человек.

Как пояснила Дана, она в те годы была инфантильна и не понимала, что у ее поступков есть последствия. Именно тогда она начала сниматься в откровенных фотосессиях, которые были инициированы ее начальством для пиара и популярности.

"Это был тогда такой модный поступок. Тогда все снимались обнаженными", - вспоминает она.

Борисова подчеркнула, что эмоционально она была маленькой девочкой, которая делала то, что ей скажут. Так и произошло, когда впервые ей принесли наркотики.

"Мне был 40 лет. Когда пришел продюсер и сказал: "Тебе надо худеть, вот твое вещество". И я, при наличии ребенка, исправно его принимала. Похудела до 42 килограммов. Потом стилист умер, продюсер умер, а я была 42 кг", - сказала звезда.

Прошутинская спросила про маму и ее поступок давать 16-летней Дане транквилизаторы. Борисова признала, что многое, что было в ее жизни - это инфоповод, который иногда создает она сама. В том числе и многие конфликтами с другими представителями шоу-бизнеса.

Телеведущая отметила, что наркозависимость ее изменила. Она стала другой - менее требовательной, не считающей, что ей все должны, без звездности.