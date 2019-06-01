Как же похожа! Воспитанница Пугачевой победила на "Детской Новой волне"

Алиса поразила жюри в финале исполнив хит Аллы Борисовны "Делу время". У девочки настолько это хорошо получилось, что она даже внешне стала напоминать Примадонну.

"Я знаю, что ты в добрых дружеских отношениях с Аллой Борисовной. Какие-то творческие вещи от нее перешли к тебе и ты что-то познала из личного общения с ней. Артистизм в тебе заложен, безусловно. И зал ты просто разрываешь. Молодец!" — процитировало издание StarHit слова Игоря Крутого.