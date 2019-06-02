Запрет клипа, травма Гурченко, спасение Харатьяна: что преследовало хиты Николаева в 80-е годы

Оказывается, клип "Айсберг" был запрещен к показу и только в канун 70-летия Аллы Борисовны он появился на экранах. За пояснениями обратились к Игорю Николаеву.

"Это снималось где-то в Прибалтике. Возможно, в Юрмале... Почти западная, прибалтийская продукция", - сказал композитор.

Николаев вспомнил, что после Песни-83, после того, как люди полюбили песню она была использована в мультфильме "Ну, погоди!". В мультфильме были прорисованы все детали, чтобы зрители могли узнать легендарную певицу и ее номер.

"Меня увековечили в этом мультике дважды - с "Комарово" и "Айсбергом"", - отметил он.

В свою очередь Дмитрий Харатьян признался, что именно личное знакомство с Игорем Николаевым уберегло его от гауптвахты, после того, как он однажды опоздал после съемок в часть, где служил.

Начальник части попросил у Харатьяна билеты на концерт Аллы Пугачевой, он их получил именно от Игоря Николаева. После этого служба у него была "как в шоколаде".

Кроме того, знакомыми стали и другие песни, которые написал композитор. Среди них песня Кристины Орбакайте "Пусть говорят" и "Старая мельница". Но самой первой на экране появилась композиция "Как жаль, что вас здесь нет" в исполнении Людмилы Гурченко.

Николаев отметил, что именно во время исполнения этой песни Гурченко второй раз упала и сломала ту самую ногу, которая у нее уже была сломана ранее.

Кроме того, он написал три песни для Эдиты Пьехи. Но самым успешным стало его сотрудничество с Ириной Аллегровой. Именно Игорь Николаев является автором таких хитов как "Привет, Андрей!", "Младший лейтенант", "Верьте в любовь девчонки" и так далее.