Настя Ивлеева показала невероятно стройную фигуру в купальнике

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева отправилась в отпуск на Кипр. В СМИ моментально появились слухе о якобы медовом месяце с ее молодым человеком - Элджеем. Кроме того, некоторые журналисты написали, что раз Ксения Собчак отметила имя Насти в своем сторис, то она станет героиней ее следующей программы.