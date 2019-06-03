Пн, 3.06.2019
Я болею за "Барсу". Мне "Реал" не нравится. А трусы мне подарила на Новый год девушка, у которой свой магазин одежды. Она подумала, что раз я футболист, то мне нравится Роналду. А я совсем не фанат его, но трусы ношу. Вячеслав Исаев, защитник команды RFS

Настя Ивлеева показала невероятно стройную фигуру в купальнике

Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева отправилась в отпуск на Кипр. В СМИ моментально появились слухе о якобы медовом месяце с ее молодым человеком - Элджеем. Кроме того, некоторые журналисты написали, что раз Ксения Собчак отметила имя Насти в своем сторис, то она станет героиней ее следующей программы. 

Пока новостные порталы печатают всевозможные слухи о звезде она публикует на своей Instagram-странице снимки из отеля.

Настя также отметила, что ее фотография в купальнике моментально набрала миллион лайков. На момент написания статьи на снимок отреагировали 1,3 миллиона человек.

"Утро", - написала под фото Ивлеева. 

Подписчики тут же поспешили поинтересоваться у Насти, как ей удалось так похудеть. 

Кроме того девушка поделилась с подписчиками радостью о том, что телеканал "Пятница" приобрел ее YouTube-шоу Agentshow 2.0., а выпуск с Марьяной Ро набирает бешеную популярность. 

Ранее блогер Марьяна Ро рассказала о приставаниях женатого Влада Соколовского.

Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_

View this post on Instagram

Morning 🍾

A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ