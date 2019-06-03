Настя Ивлеева показала невероятно стройную фигуру в купальнике

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева отправилась в отпуск на Кипр. В СМИ моментально появились слухе о якобы медовом месяце с ее молодым человеком - Элджеем. Кроме того, некоторые журналисты написали, что раз Ксения Собчак отметила имя Насти в своем сторис, то она станет героиней ее следующей программы.
Пока новостные порталы печатают всевозможные слухи о звезде она публикует на своей Instagram-странице снимки из отеля.
Настя также отметила, что ее фотография в купальнике моментально набрала миллион лайков. На момент написания статьи на снимок отреагировали 1,3 миллиона человек.
"Утро", - написала под фото Ивлеева.
Подписчики тут же поспешили поинтересоваться у Насти, как ей удалось так похудеть.
Кроме того девушка поделилась с подписчиками радостью о том, что телеканал "Пятница" приобрел ее YouTube-шоу Agentshow 2.0., а выпуск с Марьяной Ро набирает бешеную популярность.