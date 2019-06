PR-менеджер Юлии Началовой возмущена публикациями о дочери певицы

View this post on Instagram

НЕ ПОНИМАЮ КАК МОГУТ НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СООБЩАТЬ О ТОМ, чего нет В ПРИНЦИПЕ? Как можно так перефразировать, вырывать из контекста и лепить отсебятину? Любое терпение лопнет! Мама Юлии, Таисия Началова, вторые сутки нервничает и спрашивает меня когда же это закончится? Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки. НЕПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, попытки брать комментарии на эту тему у вымышленных «друзей» Юлии это НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. УЗНАЙТЕ У НАС КТО ЕЕ ДРУЗЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ!!!! СТЫДНО, за вас, так называемая ПРЕССА! КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ????? #юлияначалова #вераалдонина #слухи #аннаисаева #пресса #работанаколенке #непрофессионально #ктоони #ктоэтилюди #естьофициальныеисточники @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks @julianachalova_manager