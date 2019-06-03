PR-менеджер Юлии Началовой возмущена публикациями о дочери певицы

Представитель возмущена тем, что журналисты написали, что Вера Алдонина проживает вместе с отцом. Исаева не понимает, почему СМИ пишут неправду и вырывают слова из контекста.

Мать певицы также желает, чтобы ложь в СМИ прекратилась и им дали жить спокойно.

"Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки", — отметила Исаева.

Исаева также возмущена попытками брать комментарии на эту тему у вымышленных "друзей" Юлии. Она считает это непрофессионализмом.

"Узнайте у нас, кто ее друзья на самом деле. Стыдно за вас, так называемая пресса! Когда это закончится?", - спрашивает она.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.