Пн, 3.06.2019
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PR-менеджер Юлии Началовой возмущена публикациями о дочери певицы

Юлия Началова с дочкой Верой

ФОТО: Instagram

Представитель исполнительницы Юлии Началовой, PR-менеджер Анна Исаева выступила с критикой на СМИ из-за сообщения о 12-летней дочери погибшей певицы Веры. Об этом она написала на своей Instagram-странице. 

Представитель возмущена тем, что журналисты написали, что Вера Алдонина проживает вместе с отцом. Исаева не понимает, почему СМИ пишут неправду и вырывают слова из контекста. 

Мать певицы также желает, чтобы ложь в СМИ прекратилась и им дали жить спокойно. 

"Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки", — отметила Исаева.

Исаева также возмущена попытками брать комментарии на эту тему у вымышленных "друзей" Юлии. Она считает это непрофессионализмом.

"Узнайте у нас, кто ее друзья на самом деле. Стыдно за вас, так называемая пресса! Когда это закончится?", - спрашивает она.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. 

Ранее менеджер Началовой высказалась о происходящем на могиле певицы.

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НЕ ПОНИМАЮ КАК МОГУТ НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СООБЩАТЬ О ТОМ, чего нет В ПРИНЦИПЕ? Как можно так перефразировать, вырывать из контекста и лепить отсебятину? Любое терпение лопнет! Мама Юлии, Таисия Началова, вторые сутки нервничает и спрашивает меня когда же это закончится? Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки. НЕПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, попытки брать комментарии на эту тему у вымышленных «друзей» Юлии это НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. УЗНАЙТЕ У НАС КТО ЕЕ ДРУЗЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ!!!! СТЫДНО, за вас, так называемая ПРЕССА! КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ????? #юлияначалова #вераалдонина #слухи #аннаисаева #пресса #работанаколенке #непрофессионально #ктоони #ктоэтилюди #естьофициальныеисточники @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks @julianachalova_manager

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