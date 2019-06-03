PR-менеджер Юлии Началовой возмущена публикациями о дочери певицы

Представитель исполнительницы Юлии Началовой, PR-менеджер Анна Исаева выступила с критикой на СМИ из-за сообщения о 12-летней дочери погибшей певицы Веры. Об этом она написала на своей Instagram-странице.
Представитель возмущена тем, что журналисты написали, что Вера Алдонина проживает вместе с отцом. Исаева не понимает, почему СМИ пишут неправду и вырывают слова из контекста.
Мать певицы также желает, чтобы ложь в СМИ прекратилась и им дали жить спокойно.
"Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки", — отметила Исаева.
Исаева также возмущена попытками брать комментарии на эту тему у вымышленных "друзей" Юлии. Она считает это непрофессионализмом.
"Узнайте у нас, кто ее друзья на самом деле. Стыдно за вас, так называемая пресса! Когда это закончится?", - спрашивает она.
Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет.
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НЕ ПОНИМАЮ КАК МОГУТ НОВОСТНЫЕ ЛЕНТЫ СООБЩАТЬ О ТОМ, чего нет В ПРИНЦИПЕ? Как можно так перефразировать, вырывать из контекста и лепить отсебятину? Любое терпение лопнет! Мама Юлии, Таисия Началова, вторые сутки нервничает и спрашивает меня когда же это закончится? Вера на отдыхе в Турции. Да, она там со своим отцом . Но никто и никуда ее не забирал от бабушки и дедушки. НЕПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, попытки брать комментарии на эту тему у вымышленных «друзей» Юлии это НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМ. УЗНАЙТЕ У НАС КТО ЕЕ ДРУЗЬЯ НА САМОМ ДЕЛЕ!!!! СТЫДНО, за вас, так называемая ПРЕССА! КОГДА ЭТО ЗАКОНЧИТСЯ????? #юлияначалова #вераалдонина #слухи #аннаисаева #пресса #работанаколенке #непрофессионально #ктоони #ктоэтилюди #естьофициальныеисточники @taisianachalova @tanya_tareshkina @mostovlukoks @julianachalova_manager