Алсу сделала сообщение, которое обещала опубликовать 1 июня

Певица отметила важность "Дня защиты детей" и того, что они могли сделать для Казани.

"Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе", - написала она.

Она также поблагодарила артистов, которые поддержали ее с дочерьми в этой инициативе. И раскрыла куда были потрачены деньги, которые Микелла выиграла на шоу "Голос. Дети".