Алсу сделала сообщение, которое обещала опубликовать 1 июня

Это важный для каждой мамы день - День защиты детей - я, мои дочери и наши замечательные друзья провели в сердце моей малой Родины - Казани🙏🏻 Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа, Фонда имени Анжелы Вавиловы @angela_vavilova . Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда - Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, - вот настоящие и подлинные Герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!