Алсу сделала сообщение, которое обещала опубликовать 1 июня

Исполнительница Алсу разместила на своем Instagram-аккаунте снимки, сделанные на благотворительном концерте "Алсу детям", где звезда выступила совместно с дочерью Микеллой Абрамовой. В публикации певица отметила, что девочка еще в день своего рождения, 29 апреля, пожертвовала выигранные на шоу "Голос. Дети" деньги благотворительному Фонду имени Анжелы Вавиловой для детишек, которые живут в "Казанском хосписе".
Певица отметила важность "Дня защиты детей" и того, что они могли сделать для Казани.
"Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе", - написала она.
Она также поблагодарила артистов, которые поддержали ее с дочерьми в этой инициативе. И раскрыла куда были потрачены деньги, которые Микелла выиграла на шоу "Голос. Дети".
"Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала президенту фонда - Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе", - пояснила Алсу.
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Это важный для каждой мамы день - День защиты детей - я, мои дочери и наши замечательные друзья провели в сердце моей малой Родины - Казани🙏🏻 Мы поделились теплом наших сердец с детишками и родителями, многие из которых ведут каждодневную борьбу с болезнью, а также теми, кто помогает им в этой борьбе. Спасибо большое всем артистам, которые поддержали нашу с Сафиной и Микеллой благотворительную инициативу «Алсу детям» в поддержку Казанского Хосписа, Фонда имени Анжелы Вавиловы @angela_vavilova . Рада, что мои дети не безразличны к боли других. А свой Сертификат на 1 миллион рублей за победу в #ГолосДети6 Микелла ещё в день своего рождения, 29 апреля, передала Президенту Фонда - Владимиру Владимировичу Вавилову для детишек, которые живут в Казанском Хосписе. Люди, которые там работают, - вот настоящие и подлинные Герои! Преклоняюсь перед вашими добрыми сердцами! Здоровья, здоровья и ещё раз здоровья всем нашим детям! И пусть они живут под мирным небом!