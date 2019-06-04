"Ленинград" выпустил анонс нового клипа про наркотики и религию

Если подробно просмотреть тизер, то можно понять, что речь о наркотических веществах, которые принимает главная героиня ролика.

Также затронута религиозная тематика - девушка видит в галлюцинациях Иисуса. Об этом намекает и название самой песни.

ФОТО: скриншот видео

Стоит отметить, что в композиции уже можно заметить современное звучание - бит и речитатив, на манеру современных хип-хоп песен.

Премьера клипа назначена на 5 июня, но тизер уже посмотрели более 390 тысяч человек.