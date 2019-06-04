Вт, 4.06.2019
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"Ленинград" выпустил анонс нового клипа про наркотики и религию

ФОТО: скриншот видео

Группировка "Ленинград" разместила на своей странице тизер клипа "i_$uss". 

Если подробно просмотреть тизер, то можно понять, что речь о наркотических веществах, которые принимает главная героиня ролика.

Также затронута религиозная тематика - девушка видит в галлюцинациях Иисуса. Об этом намекает и название самой песни. 

ФОТО: скриншот видео

Стоит отметить, что в композиции уже можно заметить современное звучание - бит и речитатив, на манеру современных хип-хоп песен.  

Премьера клипа назначена на 5 июня, но тизер уже посмотрели более 390 тысяч человек. 

Ранее "Ленинград" выпустил видеоклип на композицию "Кабриолет". В ролике Сергей Шнуров готовится к свадьбе с одной из ведущих шоу "Вечерений Ургант" Аллой Михеевой. 

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