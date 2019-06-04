"Ленинград" выпустил анонс нового клипа про наркотики и религию

Группировка "Ленинград" разместила на своей странице тизер клипа "i_$uss".
Если подробно просмотреть тизер, то можно понять, что речь о наркотических веществах, которые принимает главная героиня ролика.
Также затронута религиозная тематика - девушка видит в галлюцинациях Иисуса. Об этом намекает и название самой песни.
Стоит отметить, что в композиции уже можно заметить современное звучание - бит и речитатив, на манеру современных хип-хоп песен.
Премьера клипа назначена на 5 июня, но тизер уже посмотрели более 390 тысяч человек.
Ранее "Ленинград" выпустил видеоклип на композицию "Кабриолет". В ролике Сергей Шнуров готовится к свадьбе с одной из ведущих шоу "Вечерений Ургант" Аллой Михеевой.