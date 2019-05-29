Видео: Как Шнуров женился на звезде "Вечернего Урганта"

Девушка просыпается после девичника и понимает, что опаздывает на собственную свадьбу.

ФОТО: скриншот видео

По дороге к месту церемонии бракосочетания невеста приводит себя в порядок прямо за рулем. Она почти не смотрит на дорогу, попадает в несколько аварийных ситуаций, сносит крышу автомобиля, встречает эксгибициониста, перелетает через недостроенный мост, но все-таки успевает.

ФОТО: скриншот видео

Режиссёр клипа: Анна Пармас. Именно она, с 1995 по 2004 год в соавторстве с первым мужем Андреем Балашовым запустила популярные телепроекты с участием Дмитрия Нагиева и Сергея Роста: "Осторожно, модерн!", "Осторожно, модерн! 2" и ток-шоу "Однажды вечером".

Для группы "Ленинград" Парнас сняла клипы "Вип", "ЗОЖ", "Экспонат", "Экстаз", "В Питере — пить" и "Сиськи".