Ср, 29.05.2019
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Видео: Как Шнуров женился на звезде "Вечернего Урганта"

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Сергей Шнуров

ФОТО: скриншот видео

Группировка "Ленинград" выпустила видеоклип на композицию "Кабриолет". В ролике Сергей Шнуров готовится к свадьбе с одной из ведущих шоу "Вечерений Ургант" Аллой Михеевой. 

Девушка просыпается после девичника и понимает, что опаздывает на собственную свадьбу.

ФОТО: скриншот видео

По дороге к месту церемонии бракосочетания невеста приводит себя в порядок прямо за рулем. Она почти не смотрит на дорогу, попадает в несколько аварийных ситуаций, сносит крышу автомобиля, встречает эксгибициониста, перелетает через недостроенный мост, но все-таки успевает.

ФОТО: скриншот видео

Режиссёр клипа: Анна Пармас. Именно она, с 1995 по 2004 год в соавторстве с первым мужем Андреем Балашовым запустила популярные телепроекты с участием Дмитрия Нагиева и Сергея Роста: "Осторожно, модерн!", "Осторожно, модерн! 2" и ток-шоу "Однажды вечером". 

Для группы "Ленинград" Парнас сняла клипы "Вип", "ЗОЖ", "Экспонат", "Экстаз", "В Питере — пить" и "Сиськи".

 Клип опубликован в Сети 28 мая и его уже посмотрело свыше 2 миллионов человек. 

Ранее Сергей Шнуров официально заявил, что распускает "Ленинград".

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