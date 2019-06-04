"Это Size Plus": Лолита решилась показать себя в купальнике

"Я вот тут подумала: "все в купальниках снимаются, я тоже хочу". Size Plus пошел...", - сказала певица на видео, и продемонстрировала свою грудь в купальнике.

Лолита перевела камеру на супруга и сказала, что вот он как раз "Size минус".

Подписчики исполнительницы оказались в восторге от ролика. Они отметили, что у певицы замечательное чувство юмора.

"Лолита, я с вас не могу, вы такая угарная. В вас столько позитива и энергии неугомонной, что заряжает всех", "Как всегда великолепно шутишь", "Вы великолепны", - писали комментаторы.