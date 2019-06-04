Вт, 4.06.2019
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"Это Size Plus": Лолита решилась показать себя в купальнике

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Лолита Милявская

ФОТО: скриншот видео

Украинская исполнительница Лолита Милявская разместила в своем Instagram-аккаунте видео, где тоже решилась продемонстрировать себя в купальнике на отдыхе. 

Звезда разместила короткое юмористическое видео, где отметила, что она женщина размера Plus Size.

"Я вот тут подумала: "все в купальниках снимаются, я тоже хочу". Size Plus пошел...", - сказала певица на видео, и продемонстрировала свою грудь в купальнике.

Но остальное артистка показать не решилась.

Лолита перевела камеру на супруга и сказала, что вот он как раз "Size минус". 

Подписчики исполнительницы оказались в восторге от ролика. Они отметили, что у певицы замечательное чувство юмора. 

"Лолита, я с вас не могу, вы такая угарная. В вас столько позитива и энергии неугомонной, что заряжает всех", "Как всегда великолепно шутишь", "Вы великолепны", - писали комментаторы. 

Ранее 55-летняя звезда отреагировала на слухи об ухудшении ее здоровья

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