"Это Size Plus": Лолита решилась показать себя в купальнике

Украинская исполнительница Лолита Милявская разместила в своем Instagram-аккаунте видео, где тоже решилась продемонстрировать себя в купальнике на отдыхе.
Звезда разместила короткое юмористическое видео, где отметила, что она женщина размера Plus Size.
"Я вот тут подумала: "все в купальниках снимаются, я тоже хочу". Size Plus пошел...", - сказала певица на видео, и продемонстрировала свою грудь в купальнике.
Но остальное артистка показать не решилась.
Лолита перевела камеру на супруга и сказала, что вот он как раз "Size минус".
Подписчики исполнительницы оказались в восторге от ролика. Они отметили, что у певицы замечательное чувство юмора.
"Лолита, я с вас не могу, вы такая угарная. В вас столько позитива и энергии неугомонной, что заряжает всех", "Как всегда великолепно шутишь", "Вы великолепны", - писали комментаторы.