Вт, 4.06.2019
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Рианна вновь соблазняет подписчиков фотосессией в белье

Рианна

ФОТО: https://www.instagram.com/savagexfenty/

После того, как американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна выпустила свою коллекция белья, она не перестает сниматься в пикантных фотосессиях, чтобы лично продемонстрировать свою продукцию.

Звезда в очередной раз разместила на своей странице в Instagram снимки, где продемонстрирована новую коллекцию ее бренда Savage X Fenty. 

Большинство подписчиков отметили, что исполнительница невероятно сексуальна, а фото "огонь". 

В коллекции преобладают яркие и смелые цвета, а также цветочные мотивы, которые отражены в 3D вышивках и смелом дизайне. 

Ранее Рианна показала роскошную фигуру в пикантной фотосессии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The @savagexfenty June drop is coming tonight at midnight !! 💛

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