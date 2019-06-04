Рианна вновь соблазняет подписчиков фотосессией в белье

После того, как американская певица и актриса барбадосского происхождения Рианна выпустила свою коллекция белья, она не перестает сниматься в пикантных фотосессиях, чтобы лично продемонстрировать свою продукцию.
Звезда в очередной раз разместила на своей странице в Instagram снимки, где продемонстрирована новую коллекцию ее бренда Savage X Fenty.
Большинство подписчиков отметили, что исполнительница невероятно сексуальна, а фото "огонь".
В коллекции преобладают яркие и смелые цвета, а также цветочные мотивы, которые отражены в 3D вышивках и смелом дизайне.
Ранее Рианна показала роскошную фигуру в пикантной фотосессии.