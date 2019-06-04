Малыш, брутально вырезанный из чрева матери, продолжает удивлять мир

Сразу после страшного происшествия врачи и не надеялись, что малыш, брутально вырезанный из живота убитой матери, сможет оправиться.

На данный момент с ребенком его отец и, как сообщают СМИ, младенец способен дышать без дыхательной маски и других специальных приспособлений.

Отец, оставшийся единственным родителем малышу, назвал его своим именем Джованни Лопес - юниор.

"Это не будет быстро. У малыша впереди долгий путь восстановления, но он борется и выживет", - в пятницу, 31 мая, заявил адвокат семьи.

Он также добавил, что отец малыша все еще в шоке, что медики поверили заявлению убийцы, что это ее ребенок.

На данный момент как руководство больницы, так и медперсонал допрашивают. Следствие пытается выяснить, почему медсестры не вызвали полицию сразу, когда увидели практически мертвого новорожденного.

Напомним, в конце апреля 19-летняя Марлен Лопес-Очоа была убита 46-летней Клариссой Фигуероа, которая обманным путем хотела присвоить себе ее нерожденного ребенка. Она задушила беременную, вспорола ей живот и извлекла малыша. Так как он не дышал, Фигуероа вызвала "Скорую". Только позднее раскрылось, что ребенок не ее, и полиция начала расследование.

Малыш был доставлен в больницу. Отец после случившегося признался: