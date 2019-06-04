Вт, 4.06.2019
Латыши являются открытой нацией. Я говорю об открытой латышскости, то есть, каждый может присоединиться, каждый может принять участие. Эгил Левитс, президент Латвии

Малыш, брутально вырезанный из чрева матери, продолжает удивлять мир

Весной Чикаго сокрушило страшное убийство - местная жительница, обещая отдать коляску и детские вещи, заманила в свой дом беременную, задушила ее и вырезала из ее чрева младенца. Ранее сообщалось, что малыш выжил и даже уже открыл глаза. Теперь поступила информация, что выживший младенец уже способен дышать самостоятельно, передает Daily Mail. 

Сразу после страшного происшествия врачи и не надеялись, что малыш, брутально вырезанный из живота убитой матери, сможет оправиться. 

На данный момент с ребенком его отец и, как сообщают СМИ, младенец способен дышать без дыхательной маски и других специальных приспособлений.

Отец, оставшийся единственным родителем малышу, назвал его своим именем Джованни Лопес - юниор. 

"Это не будет быстро. У малыша впереди долгий путь восстановления, но он борется и выживет", - в пятницу, 31 мая, заявил адвокат семьи. 

Он также добавил, что отец малыша все еще в шоке, что медики поверили заявлению убийцы, что это ее ребенок.

На данный момент как руководство больницы, так и медперсонал допрашивают. Следствие пытается выяснить, почему медсестры не вызвали полицию сразу, когда увидели практически мертвого новорожденного.

Напомним, в конце апреля 19-летняя Марлен Лопес-Очоа была убита 46-летней Клариссой Фигуероа, которая обманным путем хотела присвоить себе ее нерожденного ребенка. Она задушила беременную, вспорола ей живот и извлекла малыша. Так как он не дышал, Фигуероа вызвала "Скорую". Только позднее раскрылось, что ребенок не ее, и полиция начала расследование.

Малыш был доставлен в больницу. Отец после случившегося признался:

"Это последний подарок моей любимой жены".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ