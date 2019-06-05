Ср, 5.06.2019
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Бари Алибасов госпитализирован; Состояние продюсера тяжелое

Бари Алибасов

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов 4 июня был доставлен в больницу с сильным ожогом пищевода. Его госпитализацию подтвердил сын. Ою этом пишет StarHit.ru.

С 71-летним Бари Алибасовым произошла трагическая случайность - он выпил   жидкость для прочистки труб вместо напитка.

По сведениям "Комсомольской правды" медики спасали его прямо в машине скорой помощи у дома. После артист был доставлен реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Врачи пытались помочь продюсеру около двух часов. 

"У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на 9-10 день", - цитирует враче "Комсомольская правда".

Пока звезду оставили в клинике. Сын Бари Алибасова не рассказал, как так вышло, что продюсер выпил стакан с отравой. Поклонники и журналисты надеются, что Бари Каримыч сам вскоре расскажет, что с ним произошло. 

Ранее Алибасов прокомментировал состояние Лидии Федосеевой-Шукшиной.

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