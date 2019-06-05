Бари Алибасов госпитализирован; Состояние продюсера тяжелое

Российский продюсер и музыкант Бари Алибасов 4 июня был доставлен в больницу с сильным ожогом пищевода. Его госпитализацию подтвердил сын. Ою этом пишет StarHit.ru.
С 71-летним Бари Алибасовым произошла трагическая случайность - он выпил жидкость для прочистки труб вместо напитка.
По сведениям "Комсомольской правды" медики спасали его прямо в машине скорой помощи у дома. После артист был доставлен реанимацию НИИ имени Склифосовского.
Врачи пытались помочь продюсеру около двух часов.
"У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на 9-10 день", - цитирует враче "Комсомольская правда".
Пока звезду оставили в клинике. Сын Бари Алибасова не рассказал, как так вышло, что продюсер выпил стакан с отравой. Поклонники и журналисты надеются, что Бари Каримыч сам вскоре расскажет, что с ним произошло.