Бари Алибасов госпитализирован; Состояние продюсера тяжелое

С 71-летним Бари Алибасовым произошла трагическая случайность - он выпил жидкость для прочистки труб вместо напитка.

По сведениям "Комсомольской правды" медики спасали его прямо в машине скорой помощи у дома. После артист был доставлен реанимацию НИИ имени Склифосовского.

Врачи пытались помочь продюсеру около двух часов.

"У него ожог пищевода и ожог желудка второй степени. Состояние тяжелое, но нельзя сказать, что безнадежное или что-то такое. Может начаться кровотечение - сейчас или на 9-10 день", - цитирует враче "Комсомольская правда".