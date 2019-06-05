Минкульт РФ попросил BadComedian не использовать ведомство как "страшилку"

Министерство культуры РФ прокомментировало заявление видеоблогера BadComedian (наст. имя - Евгений Баженов) о том, что подавшая в суд на Баженова компания KINODANZ получает государственное финансирование. В ведомстве заявили, что Минкульт хоть и сотрудничает с предприятием, но вмешиваться в конфликт блогера с KINODANZ не будет. Об этом заявила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова, сообщает "Интерфакс".
"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - подчеркнула Любимова.
Представитель Минкульта не исключила, что в случае необходимости ведомство окажет поддержку компании KINODANZ.
"Если компания KINODANZ обратится в министерство за поддержкой, Минкультуры рассмотрит вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами этот вопрос", - добавила Любимова, отметив: "Это возможная ситуация, но запугивать нами мы никому не позволим".
Как ранее писал Русский TVNET, BadComedian разместил на своем YouTube-канале видео, в котором объяснил, что ему вскоре придется закрыть канал. Все дело в судебном иске о нарушении авторских прав, который KINODANZ подала против него за обзор картины "За гранью реальности".
Евгений рассказал, что он начал получать страйки с лета 2018 года, но с января 2019 началось реальное судебное разбирательство. После разговора с представителями компании блогер заявил, что предприятие покрывают влиятельные люди и госучреждения, в том числе и Минкульт РФ.