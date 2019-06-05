Медиагруппа TVNET стала ведущей в Латвии

Наш надежный читатель! Ты всегда вместе с нами как в важнейшие для нашего государства моменты, так и в ежедневном однообразии, как в наших общих победах, так и в поражениях. Ты, который приходит к нам мимоходом или открывает нас всегда, когда хочет узнать самые горячие новости. Ты, который дискутирует, не соглашается, прославляет, критикует, смущается, указывает, не равнодушен! Сегодня мы делимся с тобой радостной новостью, так как в мае медиагруппа TVNET, согласно новейшим данным международного предприятия интернет-исследований и технологий Gemius, стала ведущей группой интернет-порталов в Латвии, достигнув показателя в 855 тысяч уникальных читателей.