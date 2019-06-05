Медиагруппа TVNET стала ведущей в Латвии

Наш надежный читатель! Ты всегда вместе с нами как в важнейшие для нашего государства моменты, так и в ежедневном однообразии, как в наших общих победах, так и в поражениях. Ты, который приходит к нам мимоходом или открывает нас всегда, когда хочет узнать самые горячие новости. Ты, который дискутирует, не соглашается, прославляет, критикует, смущается, указывает, не равнодушен! Сегодня мы делимся с тобой радостной новостью, так как в мае медиагруппа TVNET, согласно новейшим данным международного предприятия интернет-исследований и технологий Gemius, стала ведущей группой интернет-порталов в Латвии, достигнув показателя в 855 тысяч уникальных читателей.
Здоровая конкуренция способствует качественной журналистике. И именно за качественную, независимую журналистику всегда выступала медиагруппа TVNET как часть крупнейшего в странах Балтии медийного концерна Postimees Grupp.
В сегодняшнем информационном шуме ты, читатель, становишься все требовательнее. Чтобы удержать нашу планку качества, нам всегда нужно быть быстрыми, точными, творческими, умными и разносторонними. Мы всегда пытались такими быть, а в течение последнего месяца - как с новыми видеопередачами "Следующая остановка Брюссель" и "Зона комфорта", так и с сериями статей о таких актуальных в обществе темах, как насилие в семье и школе, проституция, зависимость. Мы старались быть для тебя путеводителем на выборах в Европарламент. Вместе с тобой мы проехали по Транссибирской магистрали и с трибун следили за упорными матчами чемпионата мира по хоккею. Мы не забывали рассказывать тебе подробности из мира латвийского спорта, а также открывали для тебя тайны женской души.
На портале Apollo мы занимали тебя, читатель, интересными и необычными рассказами со всего мира, вместе осматривали потрясающе красивые места Латвии, предлагали задуматься о наболевших социальных темах, о которых нужно говорить широко, чтобы что-то изменилось. Мы рассказывали и о неудобных вопросах, о которых другие часто предпочитают молчать. Мы развлекали тебя подробностями отношений знаменитостей и потрясающими и практически невероятными событиями. С помощью тестов у тебя была возможность проверить эрудицию и посостязаться в знаниях с друзьями.
Член правления TVNET Зане Бартниеце: "Спасибо нашей аудитории за лояльность и доверие, также как и команде медиагруппы TVNET за неиссякающий энтузиазм и осознание миссии. В сегодняшнем информационном шуме ты, читатель, становишься все требовательнее. Чтобы удержать нашу планку качества, нам всегда нужно быть быстрыми, точными, творческими, умными и разносторонними".
Спасибо, что не даешь нам расслабляться ни секунды!