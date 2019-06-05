"Посредственно пел": Maruv оценила выступление победителя "Евровидения"

"Я посмотрела выступление, свое с финала тоже. Это не высокомерие, ничего, но в моем выступлении было гораздо больше экшена, чем у многих на самом Евровидении. За счет необычной хореографии, самого трэка. Ты слушаешь его, тебе хочется танцевать. Многое зависит от музыки, первое место в этом году - там не было шоу, он посредственно пел на сцене, но классная песня была!", - отметила Корсун.