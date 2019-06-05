"Посредственно пел": Maruv оценила выступление победителя "Евровидения"

Украинская певица Maruv (наст. имя - Анна Корсун) появилась в новом выпуске шоу "Слаva +" на YouTube, в котором рассказала, почему, по ее мнению, ее вынудили отказаться от участия в международном конкурсе "Евровидение" и, что она думает о победителе этого года.
Артистка считает, что в сложившейся ситуации виноваты власти. Корсун пошутила, что правительство не хотело допустить общения украинки с конкурсантом из России Сергеем Лазаревым.
"Мне кажется, что в сложившейся ситуации больше виноваты правительство и чиновники. Если бы они не вмешивались, все бы прошло проще и спокойнее и никакого эксцесса не было бы. Да, для того, чтобы я, не дай Бог, не общалась с Сережей (Лазаревым - прим.ред.)!", - заявила Maruv.
По мнению Корсун, она имела все шансы попасть в тройку лидеров на "Евровидении-2019".
"У меня шансы достаточно высокие были. Думаю, в тройку бы точно вошла. У меня была классная песня, которую все запомнили, все напевают. Вирусные движения, которые все танцуют, все знают", - подчеркнула исполнительница.
Maruv также прокомментировала победу участника от Нидерландов Дункана Лоуренса. По ее словам, певец не показал зрителю шоу, но у него была хорошая композиция.
"Я посмотрела выступление, свое с финала тоже. Это не высокомерие, ничего, но в моем выступлении было гораздо больше экшена, чем у многих на самом Евровидении. За счет необычной хореографии, самого трэка. Ты слушаешь его, тебе хочется танцевать. Многое зависит от музыки, первое место в этом году - там не было шоу, он посредственно пел на сцене, но классная песня была!", - отметила Корсун.
Кроме того ведущий поинтересовался у певицы, представит ли она Украину на музыкальном конкурсе, если ей снова предложат такую возможность.
"Не буду, даже если позовут, даже если денег приплатят, не пойду. Хотя, смотря сколько приплатят!", - заявила Maruv.
Напомним, Maruv стала победительницей украинского отбора на "Евровидение", но 25 февраля стало известно, что она отказалась от участия и не подписала контракт с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины.
Следом за ней отказались и другие артисты - Freedom Jazz и Kazka. 27 февраля Украина заявила, что не будет участвовать в "Евровидении-2019".