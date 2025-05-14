Валайнис: На этой неделе решится вопрос о снижении цен на продукты

"Я думаю, эта неделя станет решающей для понимания того, удастся ли нам договориться с представителями отрасли или нет", - заявил министр.

Валайнис отметил, что на данный момент подготовлен текст меморандума, который устраивает все стороны, и именно на этой неделе должно стать ясно, будет ли подписано окончательное соглашение.

Министр подчеркнул, что договориться о снижении цен на продукты, особенно на товары первой необходимости, можно именно путем добровольных договоренностей. Однако если такое соглашение заключить не удастся, Сейм вернется к обсуждению поправок к законодательству, которые, в частности, предусматривают ужесточение штрафов.

"Эта неделя станет ключевой. Либо мы договариваемся, и цены на продовольствие реально снижаются, особенно на товары, которые критически важны для населения, либо мы возвращаемся в Сейм и будем действовать уже очень жестко", - подчеркнул министр.

По словам Валайниса, последние данные о динамике потребительских цен в апреле четко показывают необходимость принятия конкретных мер.

Ранее сообщалось, что, по данным Центрального статистического управления, потребительские цены в Латвии в апреле текущего года выросли на 3,9% по сравнению с апрелем 2024 года. При этом цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год увеличились на 7,3%.