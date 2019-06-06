В Латвии замечен черный гриф

Птица, которая включена в Красную книгу, была замечена в Скрундском крае 4 июня. Грифа заметил Гатис Вилбрантс, который увлекается фотографированием птиц и наблюдением за природой.

Согласно словам орнитологов, эта королевская птица попала на территорию Латвии из-за влияния жаркой погоды. Согласно данным Putni. lv, это может быть только 11 раз, когда птица была замечена в Латвии. Последний раз она была замечена десять лет назад.