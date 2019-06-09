Звезда недели: Глюк`ozа - от мультяшного подростка к сексапильной красавице

Звезда по имени Глюк`ozа зажглась в 1999 году, когда Фадеев нашел девочку-подростка на съемках фильма "Война принцессы".

Хотя в 2000-х все вокруг напевали хиты артистки. Довольно длительное время она оставалась для поклонников мультяшным персонажем - девочкой-подростком с хвостиком и верным доберманом.

Стали появляться слухи, о том, что артистка и вовсе не существует, а проект Глюк`ozа - лишь гениальный план продюсера Максима Фадеева.

Наталья была трудным ребенком. Когда Макс Фадеев с ней познакомился она употребляла алкоголь, курила и принимала наркотики.

"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала", — рассказывала звезда на канале Super.

Она также несколько раз употребляла героин.

На программе "Судьба человека" Глюк`ozа призналась, что многие ее одноклассники и коллеги по съемочной площадке не дожили до совершеннолетия.

"Многие из моих одноклассников, из моих друзей сегодня нет в живых. Кто-то сел в тюрьму, кто-то разбился на мотоцикле, у кого-то предозировка. Вообще очень сложное было детство...Было очень сложно удержаться...Я считаю, что вытащила лотерейный билет, встретив Максима Фадеева", - призналась она.

Своих родителей Наталья всегда стыдилась.

"Родители у меня выпивали, и выпивали серьезно. Не было какого-то супер-достатка. Они сломались под этим прессом инфляиции и новой жизни... У нас просто пил весь двор. Многие были потеряны... Теперь, я счастлива, что у них есть новая жизнь...", - поясняет она.

Для того, чтобы укротить строптивый нрав певицы Фадеев придумал бесконечные гастроли. Кроме того, нужно было избежать появления фейковых групп.

Глюкоза ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Наталья признается, что когда ты выходишь на сцену, там происходит что-то невероятное. Сцена стала для нее самым большим наркотиком.

Сейчас красавица входит в ТОП-100 самых сексуальных женщин России по версии издания Maxim.

В дискографии артистки не только десятки популярных синглов и клипов, Наталья также активно снималась в кино.