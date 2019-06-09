Звезда недели: Глюк`ozа - от мультяшного подростка к сексапильной красавице

Русский TVNET продолжает рубрику "Звезда недели". На этот раз героиней стала российская исполнительница Наталья Чистякова-Ионова (Глюк`ozа). 7 июня этой сногсшибательной красавице исполнилось 33 года.
Звезда по имени Глюк`ozа зажглась в 1999 году, когда Фадеев нашел девочку-подростка на съемках фильма "Война принцессы".
Хотя в 2000-х все вокруг напевали хиты артистки. Довольно длительное время она оставалась для поклонников мультяшным персонажем - девочкой-подростком с хвостиком и верным доберманом.
Стали появляться слухи, о том, что артистка и вовсе не существует, а проект Глюк`ozа - лишь гениальный план продюсера Максима Фадеева.
Наталья была трудным ребенком. Когда Макс Фадеев с ней познакомился она употребляла алкоголь, курила и принимала наркотики.
"Там был и клей, и бензин, и грибы, и более тяжелые наркотики — экстази. В принципе, все наркотики, которые есть, я попробовала", — рассказывала звезда на канале Super.
Она также несколько раз употребляла героин.
На программе "Судьба человека" Глюк`ozа призналась, что многие ее одноклассники и коллеги по съемочной площадке не дожили до совершеннолетия.
"Многие из моих одноклассников, из моих друзей сегодня нет в живых. Кто-то сел в тюрьму, кто-то разбился на мотоцикле, у кого-то предозировка. Вообще очень сложное было детство...Было очень сложно удержаться...Я считаю, что вытащила лотерейный билет, встретив Максима Фадеева", - призналась она.
Своих родителей Наталья всегда стыдилась.
"Родители у меня выпивали, и выпивали серьезно. Не было какого-то супер-достатка. Они сломались под этим прессом инфляиции и новой жизни... У нас просто пил весь двор. Многие были потеряны... Теперь, я счастлива, что у них есть новая жизнь...", - поясняет она.
Для того, чтобы укротить строптивый нрав певицы Фадеев придумал бесконечные гастроли. Кроме того, нужно было избежать появления фейковых групп.
Наталья признается, что когда ты выходишь на сцену, там происходит что-то невероятное. Сцена стала для нее самым большим наркотиком.
Сейчас красавица входит в ТОП-100 самых сексуальных женщин России по версии издания Maxim.
В дискографии артистки не только десятки популярных синглов и клипов, Наталья также активно снималась в кино.
Глюк`ozа примерная жена и мать двух дочерей – Лидии и Веры. Звезда находится замужем за предпринимателем Александром Чистяковым, совладельцем нефтяной компании Ruspetro.