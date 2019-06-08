Премия Муз-ТВ: Децла наградили посмертно, Бузова осталась без "тарелки"

В этом году среди лидеров можно назвать Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Егора Крида.

Филипп Киркоров победил в номинации "Лучший исполнитель". Также был отмечен его хит "Цвет настроения синий" - "Лучшая песня".

Совместный дуэт Егора Крида и Кирковрова ("Цвет настроения черный") также получил заветную "тарелку" в номинации "Лучший дуэт".

Егор Крид получил награду вместе с Валерией за дуэт "Часики" и победил в номинации "Трендсеттер "Яндекс. Эфира"".

"За вклад в развитие хип-хопа" был награжден покойный Кирилл Толмацкий (Децл).

Сергей Лазарев тоже победил в двух номинациях - "За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене" и "Лучший альбом".

Лучшим хип-хоп-исполнителем стал Джиган, а лучший рок-исполнителем Диана Арбенина и "Ночные снайперы".

"Лучшая поп-группа" — Artik & Asti

"Лучшая песня на иностранном языке" — So long, Malfa

Лучшей исполнительницей была названа Светлана Лобода.

"Лучшее видео" — "Молния", Дима Билан

"Лучший исполнитель десятилетия" — Стас Михайлов

"Лучший продюсер десятилетия" — Иосиф Пригожин

"Лучшее мужское видео" — "Чика»", Артур Пирожков

"Прорыв года" — Zivert

"Лучшее концертное шоу" — Diva, Ани Лорак

"За вклад в развитие популярной музыки" — Лолита Милявская

Награду за "Лучшее женское видео" мечтала получить Ольга Бузова. Звезда приехала на церемонию в образе индийской принцессы, но премию получила Полина Гагарина за клип "Выше головы".