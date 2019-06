Премия Муз-ТВ: Децла наградили посмертно, Бузова осталась без "тарелки"

Невероятный звездопад наград на 17 ПРЕМИИ «МУЗ ТВ» @muztv , обрушился на меня вчера на Главном Музыкальном событии Лета этого года! Мы - рекордсмены и это факт! 5 НОМИНАЦИЙ ИЗ КОТОРЫХ 3 ПОБЕДЫ! «ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ»- «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» by @antonpustovoj “ЛУЧШИЙ ДУЭТ»-«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЁРНЫЙ» feat @egorkreed “ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» По моему неплохо мы поработали в прошлом году и заслужили эти награды . А вы как считаете?

A post shared by Филипп Киркоров (@fkirkorov) on Jun 7, 2019 at 9:28pm PDT