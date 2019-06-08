Сб, 8.06.2019
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Премия Муз-ТВ: Децла наградили посмертно, Бузова осталась без "тарелки"

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ФОТО: instagram.com/buzova86/gagara1987/ коллаж Русский TVNET

7 июня в Москве прошла "Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019". Мероприятие прошло уже в 17 раз. Полный список победителей доступен на странице телеканала Муз-ТВ.

В этом году среди лидеров можно назвать Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Егора Крида.

Филипп Киркоров победил в номинации "Лучший исполнитель". Также был отмечен его хит "Цвет настроения синий" - "Лучшая песня".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невероятный звездопад наград на 17 ПРЕМИИ «МУЗ ТВ» @muztv , обрушился на меня вчера на Главном Музыкальном событии Лета этого года! Мы - рекордсмены и это факт! 5 НОМИНАЦИЙ ИЗ КОТОРЫХ 3 ПОБЕДЫ! «ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ»- «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» by @antonpustovoj “ЛУЧШИЙ ДУЭТ»-«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЁРНЫЙ» feat @egorkreed “ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» По моему неплохо мы поработали в прошлом году и заслужили эти награды . А вы как считаете?

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Совместный дуэт Егора Крида и Кирковрова ("Цвет настроения черный") также получил заветную "тарелку" в номинации "Лучший дуэт".

Егор Крид получил награду вместе с Валерией за дуэт "Часики" и победил в номинации "Трендсеттер "Яндекс. Эфира"".

"За вклад в развитие хип-хопа" был награжден покойный Кирилл Толмацкий (Децл). 

Сергей Лазарев тоже победил в двух номинациях - "За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене" и "Лучший альбом".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Лучшим хип-хоп-исполнителем стал Джиган, а лучший рок-исполнителем Диана Арбенина и "Ночные снайперы".

"Лучшая поп-группа" — Artik & Asti

"Лучшая песня на иностранном языке" — So long, Malfa

Лучшей исполнительницей была названа Светлана Лобода. 

  • "Лучшее видео" — "Молния", Дима Билан
  • "Лучший исполнитель десятилетия" — Стас Михайлов
  • "Лучший продюсер десятилетия" — Иосиф Пригожин
  • "Лучшее мужское видео" — "Чика»", Артур Пирожков
  • "Прорыв года" — Zivert
  • "Лучшее концертное шоу" — Diva, Ани Лорак
  • "За вклад в развитие популярной музыки" — Лолита Милявская

Награду за "Лучшее женское видео" мечтала получить Ольга Бузова. Звезда приехала на церемонию в образе индийской принцессы, но премию получила Полина Гагарина за клип "Выше головы".

Кроме того, за бортом осталась и Анна Седокова, которая хотела получить награду за ролик "Шантарам".

Ранее Седокова полностью обнажилась ради анонса премии Муз-ТВ.

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