Премия Муз-ТВ: Децла наградили посмертно, Бузова осталась без "тарелки"

7 июня в Москве прошла "Ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки Муз-ТВ 2019". Мероприятие прошло уже в 17 раз. Полный список победителей доступен на странице телеканала Муз-ТВ.
В этом году среди лидеров можно назвать Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и Егора Крида.
Филипп Киркоров победил в номинации "Лучший исполнитель". Также был отмечен его хит "Цвет настроения синий" - "Лучшая песня".
Невероятный звездопад наград на 17 ПРЕМИИ «МУЗ ТВ» @muztv , обрушился на меня вчера на Главном Музыкальном событии Лета этого года! Мы - рекордсмены и это факт! 5 НОМИНАЦИЙ ИЗ КОТОРЫХ 3 ПОБЕДЫ! «ЛУЧШАЯ ПЕСНЯ»- «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ СИНИЙ» by @antonpustovoj “ЛУЧШИЙ ДУЭТ»-«ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ ЧЁРНЫЙ» feat @egorkreed “ЛУЧШИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ» По моему неплохо мы поработали в прошлом году и заслужили эти награды . А вы как считаете?
Совместный дуэт Егора Крида и Кирковрова ("Цвет настроения черный") также получил заветную "тарелку" в номинации "Лучший дуэт".
Егор Крид получил награду вместе с Валерией за дуэт "Часики" и победил в номинации "Трендсеттер "Яндекс. Эфира"".
"За вклад в развитие хип-хопа" был награжден покойный Кирилл Толмацкий (Децл).
Сергей Лазарев тоже победил в двух номинациях - "За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене" и "Лучший альбом".
Лучшим хип-хоп-исполнителем стал Джиган, а лучший рок-исполнителем Диана Арбенина и "Ночные снайперы".
"Лучшая поп-группа" — Artik & Asti
"Лучшая песня на иностранном языке" — So long, Malfa
Лучшей исполнительницей была названа Светлана Лобода.
- "Лучшее видео" — "Молния", Дима Билан
- "Лучший исполнитель десятилетия" — Стас Михайлов
- "Лучший продюсер десятилетия" — Иосиф Пригожин
- "Лучшее мужское видео" — "Чика»", Артур Пирожков
- "Прорыв года" — Zivert
- "Лучшее концертное шоу" — Diva, Ани Лорак
- "За вклад в развитие популярной музыки" — Лолита Милявская
Награду за "Лучшее женское видео" мечтала получить Ольга Бузова. Звезда приехала на церемонию в образе индийской принцессы, но премию получила Полина Гагарина за клип "Выше головы".
Кроме того, за бортом осталась и Анна Седокова, которая хотела получить награду за ролик "Шантарам".