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Седокова полностью обнажилась ради анонса премии "Муз-ТВ"
Популярная исполнительница Анна Седокова любит радовать своих подписчиков пикантными фотографиями в Instagram. Накануне премии "Муз-ТВ" артистка разместила полностью обнаженную фотографию, написав текст про само мероприятие.
Седокова разместила снимок, где предстала совершенно голой, едва прикрывшись электрогитарой. На фотографии можно разглядеть впечатлительную грудь певицы, а также подкачанное тело.
"Ну, что же, через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв, на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидеос клипом #ШАНТАРАМ", - написала Анна.
Она пояснила, что выиграть эту премию для нее настоящая мечта.
"Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая доченька, но меня туда и не приглашали", - вспоминает певица.
Спустя 15 лет - это ее третья номинация.
"Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы", - обратилась она к поклонникам.
Подписала она "секретное фото", которое ждало своего подходящего момента.
Автором снимка является украинский фотограф Ника Орлова.
Первой под снимком высказалась Рита Дакота: "Для меня ты уже победитель в этой номинации". Следом, восторженно отреагировали певица Слава, Наталья Рудова, Анатолий Цой, Эрика Герцег и представители шоу-бизнеса.
С момента публикации фотография собрала 158 тысяч лайков.
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Ну, что же , через несколько часов начнётся легендарная #ПремияМУЗтв , на которой я представлена в номинации #лучшееженскоевидео с клипом #ШАНТАРАМ Сказать, что выиграть эту премию моя мечта - ничего не сказать. Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая Доченька, но меня туда и не приглашали. Прошло 15 лет и это моя третья номинация. Никогда не сдавайтесь, что бы и кто бы вам не говорил! Сколько бы лет не прошло ! И я не сдамся, ведь вы со мной все эти годы ❤️ Секретное фото , которое так ждало подходящего момента от прекрасной @orlovaphotographer 💋