Седокова полностью обнажилась ради анонса премии "Муз-ТВ"

"Это цель, это путеводная звезда и это самое жадное желание, ведь впервые я была номинирована на эту премию 15 лет тому назад, но так и не вышла ее получать, потому что в моем животике уже была маленькая доченька, но меня туда и не приглашали", - вспоминает певица.