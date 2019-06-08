Сб, 8.06.2019
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Какая она счастливая!

Меган Маркл и Принц Гарри

ФОТО: SCANPIX

Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына, передает The Mirror.

В сопровождении супруга принца Гарри и других членов королевской семьи она посетила парад в честь Дня рождения Елизаветы II, который называется Trooping the Colour. Парад проводится каждый год в Лондоне.

Меган Маркл

ФОТО: SCANPIX

По случаю мероприятия 37-летняя герцогиня была одета в темно-синий наряд бренда Givenchy, дополнив свой образ шляпкой и клатчем.

Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе визита президента США Дональда Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости ухаживать за ребенком.

Меган Маркл

ФОТО: SCANPIX

Фотогалерея: День рождения Елизаветы II

6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором. 

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