Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл впервые появилась на публике с момента рождения сына, передает The Mirror.
В сопровождении супруга принца Гарри и других членов королевской семьи она посетила парад в честь Дня рождения Елизаветы II, который называется Trooping the Colour. Парад проводится каждый год в Лондоне.
По случаю мероприятия 37-летняя герцогиня была одета в темно-синий наряд бренда Givenchy, дополнив свой образ шляпкой и клатчем.
Ранее сообщалось, что герцогиня Сассекская Меган Маркл не будет принимать участие в программе визита президента США Дональда Трампа по приглашению королевы Великобритании Елизаветы II из-за необходимости ухаживать за ребенком.
Фотогалерея: День рождения Елизаветы II
6 мая у принца Гарри и его супруги Меган Маркл родился первенец. Ребенка назвали Арчи Харрисоном Маунтбаттен-Виндзором.