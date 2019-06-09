Для тех, кто не успел: парк песчаных скульптур в Елгаве в фотографиях

В эти выходные в Елгаве был открыт для посетителей крупнейший в Балтии парк песчаных скульптур. Если вы не успели там побывать, восполните этот пробел, прогулявшись по нашей фотогалерее!
"Египет пришел в Елгаву! Здесь и пирамиды, и палящее солнце, и пляж! И ехать никуда не надо", - отмечали с юмором некоторые посетители парка песчаных скульптур, пишет Novaja.lv.
Отмечается, что античный мир на острове Паста в Елгаве сотворили 15 художников из восьми стран.
Скульпторам из Латвии, Финляндии, Монголии, Украины, Казахстана, России, Литвы и США понадобилось более 1200 тонн песка.
Как сообщалось ранее, на проходящем на этой неделе в Елгаве 13-м Международном фестивале песчаных скульптур, тема которого - "Античный мир", победу одержала художница Ирина Алимурзаева из России с работой "Путешествие в древность".
Второе место заняла скульптура "Вавилонская башня" скульптора из США, третье - "Монгольская цитра" скульптора из Монголии.
Галерея: Парк песчаных скульптур в Елгаве