"Звездой можно сделать любого": Как Айзеншпис сотворил из Сташевского кумира 90-х

Влад Сташевский был простым выпускником торгово-экономического колледжа. Его никто не знал и случай его свел с Юрией Айзеншписом. Они познакомились в ночном клубе. До сих пор остается загадкой, почему Юрий Шмильевич стал раскручивать парня, который практически не умел петь.

"Запомни, никогда он не будет певцом", - говорил коллеге по цеху Бари Алибасов.

Но Айзеншпис был упрям и считал, что звездой можно сделать любого, были бы деньги.

Юрий Айзеншпис и Бари Алибасов заключили пари.

"Бари сказал Юре, если ты раскрутишь Сташевского, я тебе памятник при жизни поставлю", - вспоминает Сташевский.

Айзеншпис пари выиграл, ведь спустя год про Влада Сташевского знала вся страна.

Но слава ударила молодому певцу в голову и он захотел уйти от продюсера. Как признается исполнитель, он к тому возрасту и времени обнаглел и хотел получать доход больше, чем ему выделял Айзеншпис.

Как вспоминает музыкальный критик и телеведущий Артур Гаспарян Сташевский так много возомнил о себе, что всерьез считал, что он действительно умеет петь.

Уход певца стал ударом для Айзеншписа, ведь по слухам он вложил в молодого артиста около 2 миллионов долларов.

Самостоятельной карьеры сделать Владу не удалось, а спустя несколько лет про него уже никто не вспоминал.

Музыкант Илья Зудин признавал, что все годы все женское население было влюблено во Влада Сташевского.

Как отмечает певица Лика Стар, Юрий Айзеншпис проводил умелый менеджмент и мог обзвонить всех нужных людей, особенно хорошо он умел работать с прессой. Самая удивительная особенность у него была, это звонки друзьям и коллегам с 5-6 утра. Бари Алибасову он звонил утром и разговаривал по два часа, жалуясь на своих подопечных.

Как подчеркнул продюсер Андрей Разин, Биланом Юрий Шмильевич стал заниматься назло Сташевскому.

"Он еще сильно пожаеет", - вспоминал слова Айзеншписа Разин.

"Не было бы никогда Димы Билана, если бы Сташевский от него не ушел. Это стопроцентная правда", - отмечает он.