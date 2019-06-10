Виктория Дайнеко опять решила пошалить и снялась почти топлес

Популярная российская певица Виктория Дайнеко в очередной раз приняла участие в пикантной фотосессии. На этот раз артистка решила сняться топлес. Звезда разместила снимок на своей странице в Instagram.
На фотографии певица прикрыла грудь рукой. Из одежды на жгучей брюнетке есть только джинсы. Девушка также не забыла добавить к пикантному снимку томный взгляд.
Стоит отметить, что снимок был благосклонно принят подписчиками.
Поклонники поставили снимку почти 8 с половиной тысяч лайков, а также оставили свыше 114 комментариев.
"Красавица", "Куколка", "Красотка", "Смело, красиво", - писали фанаты. Но были и такие комментаторы, которые в очередной раз упрекнули звезду, что она слишком часто злоупотребляет откровенными фотографиями.