Снятый в Латвии клип получил главный приз кинопремии в Лондоне

Кинопремия L.I.M.P.A была учреждена в 2015 году, как признание достижений в различных областях киноискусства, а также для укрепления отношений между кинематографистами по всему миру и оказания поддержки в дальнейшем распространении фильмов. Мероприятия L.I.M.P.A ежегодно проходят в Великобритании, Испании и США.

Романтическая киноистория о танцовщице и хореографе "Жизнь в рассеянном свете" - работа творческого тандема Дмитрия и Екатерины Ланских.

кадр со съемок клипа "Жизнь в рассеянном свете" ФОТО: пресс-фото/ Анри Пожарскис и Слава Кудерко

Дмитрий известен как автор песен и фронтмен группы Lanskoy & Co. с такими хитами, как: "Падаю" (OST Физрук), "Не хватает слов", "Ты нравишься мне", "Бесконечное лето", а также работой в качестве композитора и музыкального продюсера над саундтреками к популярным сериалам "Лучше чем люди", "Ольга", "Звоните ДиКаприо", "Толя робот" и кинофильмам "Громкая связь", "Я худею" и многим другим.

ФОТО: пресс-фото/ Анри Пожарскис и Слава Кудерко

Екатерина как режиссер-постановщик много лет проработала в компании Игоря Крутого "АРС", была режиссером популярнейших ТВ-проектов "Утренняя почта", "Песня года", "Новая волна", ведущей шоу Laima Rendezvous в Юрмале.

ФОТО: пресс-фото/ Анри Пожарскис и Слава Кудерко

Идея сценария видео принадлежит Katu (творческий псевдоним Екатерины Ланской), она же исполнила главную роль совместно с известным латвийским танцовщиком, чемпионом Европы по бальным танцам Вячеславом Вишняковым.

История во многом является биографической, ведь родители Екатерины профессионально занимались хореографией. А музыкальной основой "Жизни в рассеянном свете" стал сингл группы Lanskoy & Co., названный в честь одноименного стихотворения Иосифа Бродского, чье творчество вдохновило Дмитрия на написание композиции и положило начало целому арт-проекту.

"Получение этой престижной награды — как ключ в новый мир с безграничными возможностями. Последние 10 лет я посвятила материнству, и оно наполнило меня силами, а этот приз стал ответом на все мои вопросы и сомнения. Я могу и сейчас – мой выход! Я знаю, что есть танцовщицы в десятки раз лучше, профессиональнее меня. Но я танцевала душой! И была безгранично счастлива и наслаждалась процессом, не думала о славе и деньгах. А то, что моя идея получила такую высокую оценку, для меня чудо! Я верю, что это только начало, и теперь не страшно воплощать все наши многочисленные идеи и задумки", — рассказала Екатерина Ланская.

Над воплощением идеи Екатерины работала команда профессионалов из Латвии:

Режиссер-постановщик – Руслан Фрадкин;

Оператор-постановщик – Янис Андреев;

Хореограф-постановщик – Эдите Абелтыня;

Художник по гриму – Эмилия Эглите;

Художник по костюмам – Анатолий Ксенофонтов;

Исполнительный продюсер – Ника Степанова.

Новых проектов поклонникам этого творческого дуэта долго ждать не придется — планов на ближайшее будущее действительно много.

ФОТО: пресс-фото/ Анри Пожарскис и Слава Кудерко

Во-первых, создание фантазийного cемейного кино в стиле Ролана Быкова, но рассказанное современным языком. Во-вторых, воплощение совместной идеи с хореографом Гинтсом Данцитисом (который также принимал участие над созданием "Жизнь в рассеянном свете") — театральный эксперимент, объединяющий танец и драму и основанный на биографии легендарного кинорежиссера Лени Рифеншталь. И, наконец, новые музыкальные и видео-работы, которые уже в этом году будут представлены широкой публике.