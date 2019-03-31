Экс-супруг Началовой о безумии в СМИ: "Я пришел чтобы защитить себя и свою семью"
Бывший супруг недавно ушедшей из жизни исполнительницы Юлии Началовой Дмитрий Ланской стал антигероем в глазах общественности, благодаря обвинениям родителей и близких певицы. Он не выдержал обвинений и сделал заявление на своей странице в соцсетях. Накануне артист посетил программу "Эксклюзив", где рассказал правду об их отношениях.
Дмитрий Ланской рассказал, что его семья подвергается буллингу и травле. Его дети страдают в школе и на улице. Ему регулярно поступают угрозы. Он считает это неприемлемым. Артист упоминает массовые публикации, в которых его называют убийцей. Ланской подчеркивает, что его репутации и профессиональной карьере наносится вред.
Сейчас он обратился к юристу и телеведущей Екатерине Гордон. На данный момент идет сбор информации о всех публикациях и высказываниях в Сети, которые порочат имя артиста.
"С этого дня мои интересы представляет Екатерина Гордон", - написал он в Instagram.
Далее Ланской привел слова адвоката.
"Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской - успешный композитор, продюсер, умнейший и достойный человек. Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой", - отметила Гордон.
С этого дня мои интересы представляет Екатерина Гордон. Repost @katyagordon «Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской - успешный композитор, продюсер, умнейший и достойный человек. Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой. #клиенты #клиентыгис #катягордон #гордонисыновья #буднигордонисыновья #юлияначалова #началова #ланской #дмитрийланской #юристы #юридическиеуслуги»
Ведущий Дмитрий Борисов показал одно из первых совместных интервью Началовой и Ланского.
"Люди женятся, когда они юные. Потом люди понимают, что смотрят в разные стороны. Устремления по жизни разные. Это совершенно нормально. Люди в процессе жизни понимают кто они есть... В какой-то момент стало понятно, что мы двигаемся в разные стороны", - объяснил их развод Ланской.
Он несколько раз подчеркнул, что ему не нужен пиар на смерти Началовой. Он просто хочет прекратит травлю и угрозы в адрес своей семьи.
"Я объясню зачем, я сюда пришел... Я отказался от всех программ, всех ток-шоу. Вы мне звонили несколько раз...Мне не нужен пиар на смерти Юлии, это страшное дело... Сюда я пришел для того, чтобы защититься от нападок... ", - сказал Дмитрий.
Он пояснил, что все обвинения - это домыслы и выдумки, которые не опираются ни на какие факты. Ланской объяснил, что артисты худеют всю жизни и поддерживают себя в форме. Это они делают не ради кого-то.
Дмитрий сказал, что он не очень понимает в чем его обвиняют и почему обвиняют вообще. Он ничего не знает про анорексию.
"Мы совместно занимались спортом поддерживали фигуру. Я никогда не заставлял ее худеть. Никогда не кормил никакими таблетками", - подчеркнул он.
Он отметил, что Юлия была очень независимой и сильной. Ее нельзя было заставить ничего делать.
Бывший менеджер Началовой Константин Сергеев считает, что именно отношение Ланского, который считал певицу толстой и изменял ей стал причиной ее анорексии, которая и привела к трагедии.
Дмитрий Ланской сказал, что именно Сергеев будет первым, на кого он подаст в суд.
Певица Ирина Салтыкова сказала Дмитрию, что она знает причину из расставания, а именно, Юлия ей сама рассказывала как застала Ланского в кровати с другой женщиной.
Артист подчеркнул, что это все ложь. Он не понимает почему сейчас идет такая лживая атака в его сторону. Ведь прошло 15 лет, после него Юлия была замужем и состояла в отношениях.
Психолог, который присутствовал на программе сказал, что Началова сама запустила в своем организме механизм, который вызвал такое самокопание, стремление к перфекционизму и озабоченность своей внешностью. Именно это и погубило Юлию.
Началова скончалась 16 марта из-за абсцесса - гнойного воспаления тканей. После операции, которая была проведена на ноге, сердце Юлии не выдержало. Ей было 38 лет. От второго брака у Началовой осталась дочь Вера.