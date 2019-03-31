Экс-супруг Началовой о безумии в СМИ: "Я пришел чтобы защитить себя и свою семью"

Дмитрий Ланской рассказал, что его семья подвергается буллингу и травле. Его дети страдают в школе и на улице. Ему регулярно поступают угрозы. Он считает это неприемлемым. Артист упоминает массовые публикации, в которых его называют убийцей. Ланской подчеркивает, что его репутации и профессиональной карьере наносится вред.

Сейчас он обратился к юристу и телеведущей Екатерине Гордон. На данный момент идет сбор информации о всех публикациях и высказываниях в Сети, которые порочат имя артиста.

"С этого дня мои интересы представляет Екатерина Гордон", - написал он в Instagram.

Далее Ланской привел слова адвоката.

"Знакомьтесь, наш новый клиент Дмитрий Ланской - успешный композитор, продюсер, умнейший и достойный человек. Мы поддерживаем его как юридически, так и медийно, в частности в контексте неоправданных обвинений и клеветнических высказываний в адрес Дмитрия в связи со смертью Юлии Началовой", - отметила Гордон.

Ведущий Дмитрий Борисов показал одно из первых совместных интервью Началовой и Ланского.

"Люди женятся, когда они юные. Потом люди понимают, что смотрят в разные стороны. Устремления по жизни разные. Это совершенно нормально. Люди в процессе жизни понимают кто они есть... В какой-то момент стало понятно, что мы двигаемся в разные стороны", - объяснил их развод Ланской.

Он несколько раз подчеркнул, что ему не нужен пиар на смерти Началовой. Он просто хочет прекратит травлю и угрозы в адрес своей семьи.

"Я объясню зачем, я сюда пришел... Я отказался от всех программ, всех ток-шоу. Вы мне звонили несколько раз...Мне не нужен пиар на смерти Юлии, это страшное дело... Сюда я пришел для того, чтобы защититься от нападок... ", - сказал Дмитрий.

Он пояснил, что все обвинения - это домыслы и выдумки, которые не опираются ни на какие факты. Ланской объяснил, что артисты худеют всю жизни и поддерживают себя в форме. Это они делают не ради кого-то.