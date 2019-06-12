Ср, 12.06.2019
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  • "Рабыня или Госпожа?": Настя Ивлеева сделала провокационное фото в БДСМ-костюме

"Рабыня или Госпожа?": Настя Ивлеева сделала провокационное фото в БДСМ-костюме

Настя Ивлеева

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева любит выкладывать в Instagram запоминающиеся снимки. На этот раз она поделилась любопытным снимком с намеком на БДСМ-игры.

Настя сфотографировалась с маске из латекса и ошейнике, которые обычно используют во время сексуальных игр. 

"Настюха БэДээСэМовна", - подписала она снимок.

Стоит подчеркнуть, что молодой человек Ивлеевой, рэпер Элджей, незамедлительно отреагировал на фото смайликом в виде медвежонка. Телеведущая же ответила ему эмоджи в виде детской бутылочки. 

Поклонники пары отметили, что влюбленные невероятно мило себя ведут. 

"Какие вы милые", - написал пользователь под ником Solitarylad_21.

Провокационный снимок за семь часов собрало свыше 512 тысяч лайков. Впрочем, для Насти - это еще не рекорд. На ее последнее фото в купальнике отреагировало свыше 1,6 млн человек

Настя Ивлеева на данный момент является одной из лидеров в Instagram. На момент написания статьи на ее страницу _agentgirl_ подписано свыше 11,9 млн человек. Весной 2017 года она стала ведущей телешоу "Орел и решка. Перезагрузка" на канале "Пятница" и "Интер". Это сделало девушку еще популярнее. В августе 2018 года Настя попала на интервью к журналисту Юрию Дудю. Эта программа получила широкий резонанс благодаря высказываниям Ивлеевой о длине мужского достоинства. Сейчас у Насти свое шоу на YouTube, которое также невероятно популярно.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Настюха БэДээСэМовна📸😂

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A post shared by НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) on

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