"Рабыня или Госпожа?": Настя Ивлеева сделала провокационное фото в БДСМ-костюме

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева любит выкладывать в Instagram запоминающиеся снимки. На этот раз она поделилась любопытным снимком с намеком на БДСМ-игры.
Настя сфотографировалась с маске из латекса и ошейнике, которые обычно используют во время сексуальных игр.
"Настюха БэДээСэМовна", - подписала она снимок.
Стоит подчеркнуть, что молодой человек Ивлеевой, рэпер Элджей, незамедлительно отреагировал на фото смайликом в виде медвежонка. Телеведущая же ответила ему эмоджи в виде детской бутылочки.
Поклонники пары отметили, что влюбленные невероятно мило себя ведут.
"Какие вы милые", - написал пользователь под ником Solitarylad_21.
Провокационный снимок за семь часов собрало свыше 512 тысяч лайков. Впрочем, для Насти - это еще не рекорд. На ее последнее фото в купальнике отреагировало свыше 1,6 млн человек.
Настя Ивлеева на данный момент является одной из лидеров в Instagram. На момент написания статьи на ее страницу _agentgirl_ подписано свыше 11,9 млн человек. Весной 2017 года она стала ведущей телешоу "Орел и решка. Перезагрузка" на канале "Пятница" и "Интер". Это сделало девушку еще популярнее. В августе 2018 года Настя попала на интервью к журналисту Юрию Дудю. Эта программа получила широкий резонанс благодаря высказываниям Ивлеевой о длине мужского достоинства. Сейчас у Насти свое шоу на YouTube, которое также невероятно популярно.