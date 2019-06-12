"Рабыня или Госпожа?": Настя Ивлеева сделала провокационное фото в БДСМ-костюме

Настя сфотографировалась с маске из латекса и ошейнике, которые обычно используют во время сексуальных игр.

"Настюха БэДээСэМовна", - подписала она снимок.

Стоит подчеркнуть, что молодой человек Ивлеевой, рэпер Элджей, незамедлительно отреагировал на фото смайликом в виде медвежонка. Телеведущая же ответила ему эмоджи в виде детской бутылочки.

Поклонники пары отметили, что влюбленные невероятно мило себя ведут.

"Какие вы милые", - написал пользователь под ником Solitarylad_21.

Провокационный снимок за семь часов собрало свыше 512 тысяч лайков. Впрочем, для Насти - это еще не рекорд. На ее последнее фото в купальнике отреагировало свыше 1,6 млн человек.