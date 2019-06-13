Почему на безымянном пальце Меган Маркл сразу три кольца?

Как выяснилось, третье украшение - романтичный и дорогой подарок принца Гарри супруге в честь первой годовщины свадьбы, которую они отметили 19 мая и которая почти совпала с днем рождением их первенца Арчи - 6 мая.

Вместе с помолвочным кольцом (с крупным бриллиантом, привезенным из Ботсваны, а также двумя - из коллекции принцессы Дианы) и обручальным (из валлийского золота),

теперь на безымянном пальце герцогини Сассекской сияет еще и "кольцо вечности" (eternity ring), которое символизирует бесконечную любовь.

Обычно такое кольцо делают из золота с непрерывной линией бриллиантов одинаковой огранки или других драгоценных камней.