Чт, 13.06.2019
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Почему на безымянном пальце Меган Маркл сразу три кольца?
Тайный смысл

ФОТО: PA/Scanpix

Самые внимательные поклонники британской королевской семьи уже на праздновании 93-го дня рождения королевы Елизаветы II заметили, что на безымянном пальце впервые вышедшей в свет после рождения ребенка Меган Маркл красуются сразу три кольца. Откуда третье? И что оно символизирует?

Как выяснилось, третье украшение - романтичный и дорогой подарок принца Гарри супруге в честь первой годовщины свадьбы, которую они отметили 19 мая и которая почти совпала с днем рождением их первенца Арчи - 6 мая.

Вместе с помолвочным кольцом (с крупным бриллиантом, привезенным из Ботсваны, а также двумя - из коллекции принцессы Дианы) и обручальным (из валлийского золота),

теперь на безымянном пальце герцогини Сассекской сияет еще и "кольцо вечности" (eternity ring), которое символизирует бесконечную любовь.

Обычно такое кольцо делают из золота с непрерывной линией бриллиантов одинаковой огранки или других драгоценных камней.

"Кольцо вечности" не новинка в королевской семье - такое подарил и принц Уильям своей жене Кэтрин после рождения их первого сына Джорджа.

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