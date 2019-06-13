"Какая-то фигня" и безумная "Самба": Агутин подарил концерт, полный романтики и страсти

По толпе, которая начала собираться за час до концерта, можно было смело сказать, что люди пришли на концерт не ради "галочки". Роскошные дамы, импозантные кавалеры, жгучие брюнетки, яркие блондинки – кого только там не было! Некоторые несли букеты своему кумиру – подсолнухи, розы, васильки и маки. А как могло быть иначе? Ведь, Агутин – это невероятный романтик, который всегда остается верен себе. Так было и в этот раз...

Галерея: Гости на концерте Леонида Агутина

Леонид Агутин сохранил искренний интерес к музыке, постоянно находя новые приемы и решения, но оставаясь в рамках своей уникальной стилистики. Артисту удается мастерски расширить ее, что он и продемонстрировал в "Дзинтари".

Концерт Агутин открыл композицией "Я тебя не вижу". Леонид Николаевич поприветствовал зрителей. Конечно, он не мог не вспомнить, что впервые в 1993 году он вышел на эту саму сцену. Тогда он выступал на конкурсе, а в зале сидело жюри.

Исполнитель отметил, что исполнение следующей песни – это традиция, а традиции нарушать нельзя, и словно гром грянула "Половина сердца". Уникальная энергия латиноамериканских ритмов красочно дополняла этот жаркий летний вечер, поэтому так отлично слушалась подвижные композиции. Некоторые дамы не могли сидеть на месте и пританцовывали по краям от сцены. Леонид Николаевич представил свою бэк-вокалистку Елену Алексееву, которая также принимала участие в шоу "Голос".

Особой теплотой и взрывом восторга были встречены композиции "Буду всегда с тобой" и "Парень чернокожий".

Стоит отметить, что программа вечера полностью отражала концепцию юбилейного альбома. Это был эклектизм из неожиданных дуэтов – например, песня написанная для исполнения с Сергеем Шнуровым "Какая-то фигня", как сказал сам Агутин – самое неприличное, что он смог из себя выжать.

Весь концерт прошел в атмосфере легкости, праздника и латиноамериканских ритмов, которые вдоволь были приправлены виртуозными музыкантами Агутина.

Определенно, это была особенная встреча с артистом, которого не просто любишь, а которого понимаешь и принимаешь со всей тонкостью, хаотичностью и красочностью его песен.

Сам артист до начала концерта поделился в своем сторис фотографией из гримерки: