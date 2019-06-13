"Какая-то фигня" и безумная "Самба": Агутин подарил концерт, полный романтики и страсти

12 июня большим концертом в Юрмале свой 50-летний юбилей отметил российский певец Леонид Агутин. Русский TVNET рассказывает, как это было.
По толпе, которая начала собираться за час до концерта, можно было смело сказать, что люди пришли на концерт не ради "галочки". Роскошные дамы, импозантные кавалеры, жгучие брюнетки, яркие блондинки – кого только там не было! Некоторые несли букеты своему кумиру – подсолнухи, розы, васильки и маки. А как могло быть иначе? Ведь, Агутин – это невероятный романтик, который всегда остается верен себе. Так было и в этот раз...
Галерея: Гости на концерте Леонида Агутина
Леонид Агутин сохранил искренний интерес к музыке, постоянно находя новые приемы и решения, но оставаясь в рамках своей уникальной стилистики. Артисту удается мастерски расширить ее, что он и продемонстрировал в "Дзинтари".
Концерт Агутин открыл композицией "Я тебя не вижу". Леонид Николаевич поприветствовал зрителей. Конечно, он не мог не вспомнить, что впервые в 1993 году он вышел на эту саму сцену. Тогда он выступал на конкурсе, а в зале сидело жюри.
Исполнитель отметил, что исполнение следующей песни – это традиция, а традиции нарушать нельзя, и словно гром грянула "Половина сердца". Уникальная энергия латиноамериканских ритмов красочно дополняла этот жаркий летний вечер, поэтому так отлично слушалась подвижные композиции. Некоторые дамы не могли сидеть на месте и пританцовывали по краям от сцены. Леонид Николаевич представил свою бэк-вокалистку Елену Алексееву, которая также принимала участие в шоу "Голос".
Особой теплотой и взрывом восторга были встречены композиции "Буду всегда с тобой" и "Парень чернокожий".
Стоит отметить, что программа вечера полностью отражала концепцию юбилейного альбома. Это был эклектизм из неожиданных дуэтов – например, песня написанная для исполнения с Сергеем Шнуровым "Какая-то фигня", как сказал сам Агутин – самое неприличное, что он смог из себя выжать.
Весь концерт прошел в атмосфере легкости, праздника и латиноамериканских ритмов, которые вдоволь были приправлены виртуозными музыкантами Агутина.
Определенно, это была особенная встреча с артистом, которого не просто любишь, а которого понимаешь и принимаешь со всей тонкостью, хаотичностью и красочностью его песен.
Сам артист до начала концерта поделился в своем сторис фотографией из гримерки: